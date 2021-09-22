وكيل الازهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانويه بنسبة نجاح 71.78%

/651427/وكيل-الازهر-يعتمد-نتيجة-الدور-الثاني--للشهادة-الثانويه-بنسبة-نجاح-7178

اعتمد أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها ( ‏العلمي– الأدبي) وكذا معاهد فلسطين الأزهرية، للعام الدراسي 2020/2021م

نسبة النجاح فى الأزهر للدور الثاني

وشهدت نسبة النجاح في الشهادة الثانوية للقسم العلمي 49.43%، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي ‏‏60.80%، بنسبة نجاح عامة في القسمين بلغت 71.78 %، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏47916 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة الثانوية لمعاهد فلسطين 98.37% من إجمالي عدد ‏المتقدمين للامتحان.

وينشر دوت الخليج نتيجة الدور الثاني للازهر الشريف

‏ وكيل الأزهر يهنأ الطلاب

وهنأ وكيل الأزهر الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في المرحلة الجامعية القادمة، موجهًا لهم النصح ‏بأنهم قادمين على مرحلة جديدة عليهم فيها بذل الكثير من الجهد لوضع اللبنة الأولى في بناء مستقبلهم ومستقبل مصرنا ‏الحبيبة، مطالبا من لم يحالفهم التوفيق ببذل الجهد في العام القادم للحاق بركب زملائهم، مؤكدًا أن الأزهر الشريف ‏بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يقدم كل الدعم لأبنائه الطلاب.‏

دوت الخليج

كما قدم وكيل الازهر الشكر لكل القائمين على العملية التعليمية وإسهامهم في تحقيق رسالة الأزهر، قائلًا:" كل الشكر ‏والتقدير على جهدكم وتفانيكم في العمل.. أديتم واجبكم على أكمل وجه"، كما وجه فضيلته بنشر النتيجة على بوابة ‏الأزهر من خلال هذا الرابط ‏http://natiga.azhar.eg/results.html