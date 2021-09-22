وكيل الازهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانويه بنسبة نجاح 71.78%

/651427/وكيل-الازهر-يعتمد-نتيجة-الدور-الثاني--للشهادة-الثانويه-بنسبة-نجاح-7178
اعتمد أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها ( العلمي– الأدبي) وكذا معاهد فلسطين الأزهرية، للعام الدراسي 2020/2021م
نسبة النجاح فى الأزهر للدور الثاني
وشهدت نسبة النجاح في الشهادة الثانوية للقسم العلمي 49.43%، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 60.80%، بنسبة نجاح عامة في القسمين بلغت 71.78 %، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 47916 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة الثانوية لمعاهد فلسطين 98.37% من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان.
وينشر دوت الخليج نتيجة الدور الثاني للازهر الشريف
وكيل الأزهر يهنأ الطلاب
وهنأ وكيل الأزهر الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في المرحلة الجامعية القادمة، موجهًا لهم النصح بأنهم قادمين على مرحلة جديدة عليهم فيها بذل الكثير من الجهد لوضع اللبنة الأولى في بناء مستقبلهم ومستقبل مصرنا الحبيبة، مطالبا من لم يحالفهم التوفيق ببذل الجهد في العام القادم للحاق بركب زملائهم، مؤكدًا أن الأزهر الشريف بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يقدم كل الدعم لأبنائه الطلاب.
دوت الخليج
كما قدم وكيل الازهر الشكر لكل القائمين على العملية التعليمية وإسهامهم في تحقيق رسالة الأزهر، قائلًا:" كل الشكر والتقدير على جهدكم وتفانيكم في العمل.. أديتم واجبكم على أكمل وجه"، كما وجه فضيلته بنشر النتيجة على بوابة الأزهر من خلال هذا الرابط http://natiga.azhar.eg/results.html
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