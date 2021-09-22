/651418/بسبب-اللعب--الطب-الشرعي-يتسلم-جثة-طفل-قتل-على-يد-شقيقه-بالهرم

تسلم فريق من أطباء الطب الشرعي، اليوم الأربعاء، جثمان طفل قتل على يد شقيقه لفحص ومناظرة الجثمان، لتوقيع وإعداد تقرير الصفة التشريحية على الجثمان لبيان أسباب الوفاة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل طفل على يد شقيقة في الهرم

فحص جثة الطفل

ومن المقرر أن يقوم الأطباء الشرعيون بفحص الجثة ظاهريا وتصويرها فوتوغرافيا، ثم إعداد الصفة التشريحية للمجنى عليه للحصول على العينات لتحليلها كيمائيا لبيان سبب الوفاة.

جاء ذلك بعد قرار نيابة جنوب الجيزة، بتشريح جثة طفل قتل على يد شقيقه، بعدما سدد له طعنة نافذة من سلاح أبيض، «سكين»، بسبب مشاكل على اللعب في منطقة الهرم، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

مقتل طفل على يد شقيقة

وكانت شهدت منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في وقت سابق، حادث مقتل طفل على يد شقيقه، بسبب مشاكل بينهما خلال اللعب، واعتدى عليه بسلاح أبيض وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بلاغا يفيد وفاة طفل

و كانت تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد وفاة طفل متأثرا بإصابته بجرح نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض بمنطقة الهرم، وبإجراء التحريات أتضح أن الطفل المجني عليه يبلغ من العمر 5 سنوات اعتدى عليه شقيقه الأكبر بسلاح أبيض بسبب خلاف بينهما خلال اللعب.

وتم التحفظ على الطفل الجاني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.