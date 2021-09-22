اليوم..رجال سلة الأهلي يواجه مصر للتأمين في نصف نهائي بطولة القاهرة

/651425/اليومرجال-سلة-الاهلي-يواجه-مصر-للتامين-في-نصف-نهايي-بطولة-القاهرة

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي يخوض مباراة مهمة اليوم الأربعاء عندما يواجه نظيره فريق مصر للتأمين في إطار منافسات الدور نصف النهائي لبطولة منطقة القاهرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم على صالة استاد القاهرة، ويسعى الأهلي إلى الفوز بها ومواصلة عروضه القوية بعد تحقيق الفوز في مواجهاته الماضية في البطولة.

على صعيد آخر، حل فريق رجال سلة الأهلي على رأس المجموعة الثالثة في البطولة العربية المقرر إقامتها بنادي الاتحاد السكندري خلال الفترة من29 سبتمبر الحالي، وحتى 9 أكتوبر المقبل، وضمت مجموعته كلا من: «وداد بوفاريك الجزائر»، وحضرموت اليمن، والفتح «السعودية».

وتبدأ البطولة بإقامة مباريات الأدوار التأهيلية التي تجمع18 فريقا، حيث تقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية بصالة برج العرب، بينما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة الاتحاد السكندري.

وأسفرت القرعة عن تواجد الاتحاد السكندري ضمن فرق المجموعة الأولى الي جانب أندية بليدة «الجزائر»، الميناء «اليمن»، اتحاد الفتح «المغرب».

وضمت المجموعة الثانية أندية الشارقة «الإمارات»، اليرموك من الكويت، الوكرة «قطر»، اليونان «السودان»، الزهراء «تونس».

وتضم المجموعة الرابعة أندية بيروت «لبنان»، البطائح «الامارات»، الكويت الكويتي ، الغرافة «قطر»، المنامة «البحرين». ويشارك في البطولة 18 فريقا هي أندية الاتحاد السكندري والأهلي من مصر، والشارقة والبطائح من الإمارات، الكويت واليرموك من الكويت، الميناء وشعب حضرموت من اليمن، الغرافة والوكرة من قطر، اليوناني من السودان، الزهراء الرياضي من تونس، المنامة البحريني، بيروت اللبناني، الفتح السعودي، اتحاد الفتح المغربي، وداد بوفاريك وبليدة من الجزائر.

أعلن رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن إتمام التعاقد مع اللاعب عمر عزب للانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، لمدة4 مواسم.

وأوضح عبد القادر أن اللاعب وقع على العقود، وتم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بقيده في قائمة الفريق، وذلك في إطار تدعيم صفوف رجال سلة الأهلي بأفضل العناصر للمنافسة بقوة وتحقيق الانتصارات في كافة المسابقات.

وقال مدير عام النشاط الرياضي إن عمر عزب لاعب مميز ويمثل إضافة حقيقية لفريق رجال سلة الأهلي والذي تم تدعيمه هذا الموسم بالعديد من الصفقات القوية أبرزها الأمريكي مايكل تومسون ومروان سرحان، فضلا عن التعاقد مع الأمريكي مايكل فاكوادي للمشاركة مع الفريق في البطولة العربية التي تقام في الإسكندرية خلال الأيام القادمة.