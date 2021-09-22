/651426/تحت-تهديد-السلاح-كواليس-سرقة-مصوغات-ومجوهرات-بمليون-جنيه-من-فيلا-سيدة-بشيخ-زايد-صور

تعرضت سيدة للسرقة بالإكراه على يد لص تسلل إلى فيلتها بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وهددها بالقتل، واستولى على مصوغات ومجوهرات بقيمة مليون جنيه وفر هاربا، تحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل سرقة مصوغات ومجوهرات بمليون جنية في الشيخ زايد

هددها بالقتل في حالة الاستغاثة بالجيران

ترجع تفاصيل واقعة السرقة عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بلاغا من سيدة أفادت فيه بتعرضها للسرقة بالإكراه على يد لص تسلل إلى فيلتها وهى بداخلها بمفردها تحت تهديد السلاح.

وأثناء تجولها داخل الفيلا شاهدت شخصا يحمل سلاحا مختبئا فى الدور العلوى من الفيلا، حاول الامساك بها لكنها نجحت في دخول غرفتها وغلقها، ولكنه حاول الدخول وهددها بالقتل فى حالة الاستغاثة بالجيران، ثم طلب منها أموال واستولى على كل المجوهرات والمشغولات الذهبية الموجودة داخل الفيلا وفر هاربا، خوفًا من إفضاح أمرة والقبض عليه.

وفي سياق أخر نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، في إلقاء القبض على راكب مصري بحوزته مليون و500 ألف ريال سعودي، بالمخالفة لقانون البنك المركزى بشأن انتقال النقد مع المسافرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

ركاب الطائرة السعودية القادمة من الرياض

خلال انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة السعودية القادمة من الرياض، استوقف محمود محمد سعيد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج مسرعا من اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية أو عملات ونقد.