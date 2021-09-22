«الرجوله ماتت»..شاب يتحرش بجارته أثناء خروجها من محطة مترو الخلفاوى

/651432/الرجوله-ماتتشاب-يتحرش-بجارته-أثناء-خروجها-من-محطة-مترو-الخلفاوى
تعرضت طالبة بطب عين شمس تدعى «ليلى.س»، إلى تحرش على يد شاب ومحاولة التعدي عليها بجوار محطة مترو الخلفاوي الخط الثاني في منطقة شبرا .
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل التحرش بطالبة طب عين شمس بالقاهرة
بث مباشر على «فيسبوك»
وأوضحت الفتاة من خلال بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، أنها خلال خروجها من محطة المترو تفاجأت بأحد جيرانها يتحرش بها بألفاظ الأباحية، وعندما اعترضته حاول أن يمسك يديها، مؤكدة أنها صرخت وسط الشارع وتجمع المواطنين لتهدئة روعها.
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ترجع تفاصيل واقعة التحرش عندما تقدمت فتاة تدعى «ليلى.س»، طالبة بطب عين شمس ببلاغ إلى قسم شرطة الساحل، تتهم شاب بالتحرش بها ومحاولة التعدي عليها بجوار محطة مترو الخلفاوي.
وفي سياق أخر تعرضت سيدة للسرقة بالإكراه على يد لص تسلل إلى فيلتها بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وهددها بالقتل، واستولى على مصوغات ومجوهرات بقيمة مليون جنيه وفر هاربا، تحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
هددها بالقتل في حالة الاستغاثة بالجيران
ترجع تفاصيل واقعة السرقة عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بلاغا من سيدة أفادت فيه بتعرضها للسرقة بالإكراه على يد لص تسلل إلى فيلتها وهى بداخلها بمفردها تحت تهديد السلاح.
وأثناء تجولها داخل الفيلا شاهدت شخصا يحمل سلاحا مختبئا فى الدور العلوى من الفيلا، حاول الامساك بها لكنها نجحت في دخول غرفتها وغلقها، ولكنه حاول الدخول وهددها بالقتل فى حالة الاستغاثة بالجيران، ثم طلب منها أموال واستولى على كل المجوهرات والمشغولات الذهبية الموجودة داخل الفيلا وفر هاربا، خوفًا من إفضاح أمرة والقبض عليه.
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