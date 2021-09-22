/651439/بـ14-مليون-جنية--القبض-على--تشكيل-عصابي-بحوزته-مخدرات-في-القاهرة
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
دوت الخليج
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية، أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول، مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش والآيس الشابو، وترويجهما بكميات كبيرة على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.
وبعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كجم وكمية من مخدر الآيس «الشابو» وزنت 500 جرام ومبلغًا ماليًا وميزان و2 هاتف محمول.
اعترافات المتهمين
وبمواجهتهما أمام جهات التحقيق، أيدا ما جاء بالتحريات، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بأنهما تحصلا على تلك المواد المخدرة من شخصين أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وبتكثيف التحريات تبين أنهما من العناصر النشطة في مجال جلب وتهريب المواد المخدرة لداخل البلاد وخاصة مخدرى «الحشيش والآيس الشابو».
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد زير الداخلية مدير الأمن، أمكن ضبطهما خلال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وبحوزتهم كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 6 كجم ومبلغ مالي وهاتف محمول.
وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وصحة أقوال المتهمان سالفى الذك، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 14 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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