النائبة ميرفت ميشيل لـ دوت الخليج: قرارات الحماية الإجتماعية للفنانين دعم للقوة الناعمة «فيديو»

/651443/النائبة-ميرفت-ميشيل-لـ-تحيا-مصر-قرارات-الحماية-الإجتماعية-للفنانين-دعم-للقوة-الناعمة-فيديو

وجهت النائبة ميرفت ميشيل نصيف، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوجيهاته بتطوير منظومة دعم وحماية الفنانين وتحسين معاشات أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية، وحصر موقفهم التأميني سواء الاجتماعي أو الصحي، موضحة ان هذا القرار يؤكد دعم الدولة الكامل لهم ودراية الدلوة بأهمية القوي الناعمة.

قرارات الحماية الإجتماعية للفنانين دعم للقوة الناعمة

ونوهت ميشيل في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج أن الفنانيين يمثلون أبرز روافد قوة مصر الناعمة وخط الدفاع عن هويتها في مواجهة الافكار المتطرفة، لذلك هذا القرار جاء تاكيد على هذا الأمر.

وأشارت إلى أن هناك عدد كبير من الفنانيين يتعرضون لمشاكل مالية في منتصف رحلتهم الفنية او في أخرها، وهذا الامر يعرضهم لمشاكل صحية ونفسية، وبالتالي هذا القرار يضمن لهم حياة كريمة.

هذا ووجه الرئيس السيسي، بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة، وذلك لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها، والتي قد تعيقهم عن أداء عملهم، خاصةً ما يتعلق بالعاملين بالقطاع الفني الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل، وذلك بهدف توفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، بما يساعد على تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر على الصعيد الفني والابداعي والثقافي، والتي طالما مثلت إرثاً متميزاً لمصر في المنطقة والعالم كمنارة للفن والإبداع.