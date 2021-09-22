إنفوجراف.. الإفتاء تحسم حكم فوائد البنوك

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جدة - نرمين السيد - وقال عاشور، عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إن الودائع البنكية وشهادات الاستثمار وفوائدها وأرباحها حلال.
كانت دار الإفتاء أكدت أن الإيداع فى البنوك ودفاتر التوفير ونحوها من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التى تجر النفع المحرم، مشيرة إلى أن فوائد البنوك لا علاقة لها بالربا، لأن العلاقة بين العميل والبنك علاقة تمويل وليست علاقة قرض.
وأفادت دار الإفتاء بأن البنك هيئة استثمارية، فأى أموال تُوضع فى البنك ويخرج عليها منتج من المنتجات البنكية سواء شهادات أو ودائع، كل هذه منتجات بنكية ولها حكم واحد باعتبار أن البنك هيئة استثمارية، موضحًا أنه إذا استثمرنا الأموال عن طريق البنك فلا مانع وفوائده حلال ولا شيء فى ذلك.
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