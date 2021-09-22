فيديو- الأرصاد: انخفاض تدريجى للحرارة فى ثانى أيام الخريف

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا بشكل تدريجى بداية من غد الخميس فى ثانى أيام فصل الخريف الذى يبدأ اليوم.





وتوقعت شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن تشهد معظم أنحاء الجمهورية تحسنا ملحوظا فى درجات الحرارة بداية من يوم الجمعة، مشيرة إلى انخفاضها بمعدل يتراوح ما بين درجتين إلى 5 درجات، خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر. وأشارت إلى أن درجات الحرارة غدا تسجل 33 درجة وتتحسن تنخفض إلى 30 درجة يومى الجمعة والسبت، فيما ستنخفض درجات الحرارة والرطوبة خلال الأسبوع المقبل فى القاهرة ومحافظات الوجه البحرى والسواحل الشمالية. وأكدت عدم حدوث موجات حارة خلال الـ10 أيام المقبلة، مضيفة أن هناك فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية يمكن أن تمتد إلى الإسكندرية وبورسعيد والعريش ورفح.

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