عاجل- فضة فئة 100 جنيه.. مجلس الوزراء يوافق على سك عملة جديدة

جدة - نرمين السيد - ويشمل قرار مجلس الوزراء، فى اجتماعه الأسبوعى اليوم، سك 7.000 قطعة من العملة التذكارية، مصنوعة من الفضة فئة المائة جنيه، بمناسبة اليوبيل الماسي لمجلس الدولة، على أن يتم الإصدار بعد موافقة البنك المركزى.

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