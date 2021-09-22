هالة زايد: معا نطمئن تغطى 18 محافظة فى 5 أيام

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى. وأوضحت زايد أن حملة "معاً نطمئن"، تضمنت تغطية 18 محافظة منذ انطلاق الحملة فى الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر الجارى، وهى: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، وبنى سويف، والشرقية، والمنوفية، وسوهاج، والسويس، ودمياط، وأسيوط، وبورسعيد، والغربية، والمنيا، والاسماعيلية، حيث تم خلالها تسجيل 45 ألفاً و460 مواطناً على الموقع الإلكترونى للوزارة الخاص بتلقى اللقاح.

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