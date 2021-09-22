وزيرة البيئة تعرض على مجلس الوزراء تقريرًا بشأن مستجدات استضافة مصر لمؤتمر...

عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تقريراً حول مستجدات استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضحت الوزيرة أنه تم تشكيل لجنة من الوزارات المعنية لترتيب كافة التجهيزات اللازمة، حيث قامت اللجنة باستقبال بعثة الأمم المتحدة التي قامت بدورها بتفقد المقر الذي سيشهد انعقاد المؤتمر بمركز المؤتمرات بشرم الشيخ، للتأكد من جاهزية قاعات الاجتماعات، ومناقشة كل ما يخص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجهيزات السمعية والبصرية، فضلاً عن زيارة عدد من الفنادق التي ستستضيف الوفود المشاركة، وأشارت الوزيرة إلى إشادة البعثة بتميز مصر في التحضيرات الخاصة باستضافة مؤتمر الأطراف ليس من الناحية اللوجستية فقط، ولكن من إدراك وفهم القضايا الخاصة بالتغير المناخي.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحكومة تعمل على التجهيز لاستضافة مصر لمؤتمر COP27 وفق خطة عمل تشمل عدة محاور منها الدعاية والتسويق للحدث، وتدبير كافة اللوجستيات والنواحي التنظيمية والفنية المرتبطة بهذا الحدث الدولي المهم.

كما تطرقت الوزيرة إلى ترتيبات الجناح المصري في مؤتمر الأطراف COP26 بجلاسكو بالمملكة المتحدة، مشيرة إلى أنه تم حجز الجناح الخاص بمصر في المؤتمر، وتم إعداد التصميم المعماري الخاص بالجناح على نحو مميز، وتم اعداد بروتوكول تعاون بشأن التجهيزات اللوجستية الخاصة بالجناح المصري.