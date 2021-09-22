/651441/وزيرة-البيئه-تستعرض-مستجدات-استقبال-بعثة-الأمم-المتحدة

استعرضت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، تقريرا حول مستجدات استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

تشكيل لجنة من الوزارات المعنية

واعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم تشكيل لجنة من الوزارات المعنية لترتيب كافة التجهيزات اللازمة، حيث قامت اللجنة باستقبال بعثة الأمم المتحدة التي قامت بدورها بتفقد المقر الذي سيشهد انعقاد المؤتمر بمركز المؤتمرات بشرم الشيخ، للتأكد من جاهزية قاعات الاجتماعات، ومناقشة كل ما يخص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجهيزات السمعية والبصرية، فضلاً عن زيارة عدد من الفنادق التي ستستضيف الوفود المشاركة.

واوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى إشادة البعثة بتميز مصر في التحضيرات الخاصة باستضافة مؤتمر الأطراف ليس من الناحية اللوجستية فقط، ولكن من إدراك وفهم القضايا الخاصة بالتغير المناخي.

استضافة مصر لمؤتمر COP27

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد إن الحكومة تعمل على التجهيز لاستضافة مصر لمؤتمر COP27 وفق خطة عمل تشمل عدة محاور منها الدعاية والتسويق للحدث، وتدبير كافة اللوجستيات والنواحي التنظيمية والفنية المرتبطة بهذا الحدث الدولي المهم.

كما اشارت الوزيرة إلى ترتيبات الجناح المصري في مؤتمر الأطراف COP26 بجلاسكو بالمملكة المتحدة، مشيرة إلى أنه تم حجز الجناح الخاص بمصر في المؤتمر، وتم إعداد التصميم المعماري الخاص بالجناح على نحو مميز، وتم اعداد بروتوكول تعاون بشأن التجهيزات اللوجستية الخاصة بالجناح المصري.