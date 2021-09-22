/651444/إيران-تستأنف-مفاوضات-فيينا-بشأن-الأتفاق-النووي

أعلن اليوم الاربعاء ،وزير خارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن بلاده تريد استئناف المحادثات التي توقفت في فيينا في يونيو الماضي،مضيفعلى جميع الأطراف أن تخطو خطوات عملية تثبت التزامها بالاتفاقا.

الحكومة الجديدة تستأنف المفاوضات

وأوضح الوزير عبداللهيان في اجتماع مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب ما نقلت وكالة إرنا الرسمية، أن الحكومة الجديدة ستستأنف مفاوضات فيينا وتدرس خلفياتها بدقة.

نتائج ملموسة

ومن المتضح أن يكون للاتفاق النووي نتائج ملموسة بالنسبة لإيران،مضيفا أنه يجب رفع الحظر من على طهران،وأشار إلي ذلك قائلا علي الجميع ان يتفق ويلتزم نحو تثبيت الاتفاق.

وصرحت ممثلة مكتب شؤون المنظمات الدولية بالخارجية الأميركية، إيريكا باركس راغلز للصحفيين ما زلنا ملتزمين بالعودة المتبادلة لتنفيذ الاتفاق النووي الإيراني ونتوقع قريبا سماع تصريح من إيران حول تلك المسألة.

وخلال الاسابيع القليلة القادمة ستبدأ مفاوضات فيينا ، بشأن الاتفاق النووي لحظر نشر الاسلحة النووية، وتمت الإحاطة بمجموعة 4 +1 في وكالة إرنا.

واستعدت أيران بشأن أستئناف مفاوضات النووية ، إلا أنه استبعد أن تشمل الصواريخ البالستية ودعم الميليشيات التابع لها، وهي من ضمن المواضيع الخلافية التي كانت تعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إدراجها ضمن المحادثات أيضا.

وشدد الرئيس الإيراني أن بلاده تريد حل ملموسا بشأن الملف النووي ولا تريد مفاوضات من اجل المفوضة ورأى أنه في حال تخلت واشنطن عن النهج الأحادي سواء في مستوى التنفيذ أو التفسير فإنه من المؤكد أن مفاوضات فيينا سوف تمضي في مسار أفضل.

لكنه شدد على أن واشنطن مازالت تواصل الحظر والضغط الاقتصادي الظالمة على شعب إيران، معتبرا أن مسار محادثات فيينا سيكون مختلفا في حال تخلت واشنطن عن هذا النهج.