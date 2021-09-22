عبد المنعم إمام لـ دوت الخليج: مبادرة الرئيس السيسي لدعم الفنانين والمبدعين تؤكد أنهم قوة ناعمة حقيقة للدولة «فيديو»

/651445/عبد-المنعم-إمام-لـ-تحيا-مصر-مبادرة-الرئيس-السيسي-لدعم-الفنانين-والمبدعين-تؤكد-أنهم-قوة-ناعمة-حقيقة-للدولة-فيديو

أشاد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لدعم الفنانين والمبدعين، لتحسين معاشات أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية التي تضم كافة الفئات الابداعية والفنية، وحصر موقفهم التأميني سواء الاجتماعي أو الصحي، بالإضافة إلى مقترحات إصلاح الإطار التشريعي لتحسين الضمان الاجتماعي ورعاية أعضاء تلك النقابات، فضلاً عن جهود توفير مصادر تمويل للمنظومة الجديدة، وكذا الاستفادة من التجارب الدولية المماثلة.

مبادرة دعم الفنانين

وأكد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، لـ دوت الخليج، أن المبادرة جاءت للتخفيف عن معاناة بعض الفنانين والمبدعين، عقب تقدمهم فى العمر،إضافة إلى عدم وجود مصدر رزق لهم كالفنانين التشكيلين، موضحا أنهم قوة ناعمة حقيقية للدولة المصرية، جاءت بعد سماع أنين الفنانين لمدة كبيرة.

نقابة المهن التمثيلية ودعم المبدعين

ووجه النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، خالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مطالبا بضرورة وجود دعم تشريعي للمبادرة من خلال إصدار القوانين التي تساهم فى تنفيذها بما يضمن الفنانين المصريين رعايتهم لتوفير حياة كريمة مرضية تليق بما قدموه لمصر من أعمال.

وقد وجه الرئيس السيسي، بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة، وذلك لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها، والتي قد تعيقهم عن أداء عملهم، خاصةً ما يتعلق بالعاملين بالقطاع الفني الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل، وذلك بهدف توفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، بما يساعد على تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر على الصعيد الفني والابداعي والثقافي، والتي طالما مثلت إرثاً متميزاً لمصر في المنطقة والعالم كمنارة للفن والإبداع.