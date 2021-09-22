/651446/المدير-الفني-لباريس-سان-جيرمان-يعلن-قائمة-الفريق-لمواجهة-ميتز

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمانن عن قائمة فريقه الذي يستعد لمواجهة مضيفه ميتز، مساء اليوم الأربعاء، في إطار الجولة السابعة من مسابقة دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت القائمة التي ضمت 22 لاعبًا، استبعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد إصابته خلال المباراة السابقة لسان جيرمان أمام ليون.

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان لمباراة ميتز، على النحو التالي:

نافاس، حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، مبابي، باريديس، إيكاردي، نيمار، دي ماريا، رافينيا، دانيلو، ريكو، فينالدوم، هيريرا، ديالو، دراكسلر، كيرير، نونو مينديز، إدريسا جايي، دينا إيبمبي، بيتومازالا، ودوناروما.

مباراة باريس وليون

سجل أهداف باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا من ركلة جزاء، وماورو إيكاردي، أما هدف ليون جاء عن طريق كارلوس باكيتا.

شهدت المباراة أحداث غير جيدة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كان بدايتها أزمة ركلة الجزاء التي حصل عليها نيمار دا سيلفا، ورفض أن يسددها ميسي، ليسجل هدف التعادل وسط غضب واضح من ميسي ولم يحتفل مع اللاعب بالهدف.

ومع مطلع الدقيقة 74 قرر مدرب باريس سان جيرمان، بخروج ميسي من أرض الملعب، ويشارك بدلا منه اللاعب المغربي أشرف حكيمي.

خروج ميسي من مباراة ليون

وظهرت علامات الغضب على وجه ميسي والاستغراب بسبب الخروج، ورفض مصافحة المدرب أثناء الخروج، وأوضح عليه الذهول بسبب هذا التبديل.

وظلت كاميرات التليفزيون على وجه ميسي لمتابعة ردود أفعالة الغاضبة، وبعد نهاية المباراة رفض ميسي النزول لأرض الملعب للاحتفال مع لاعبي باريس ويغادر الملعب سريعا.

سجل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا هدف تعادل باريس سان جيرمان أمام أوليمبيك ليون، ضمن مباريات الدوري الفرنسي، وتقام المباراة حاليا على ملعب حديقة الأمراء.

وحصل نيمار على ركلة جزاء مع مطلع الدقيقة 68، وكان من المفترض أن يسددها ميسي، ولكن أهمل النجم البرازيلي تواجد ميسي على أرض الملعب ليسددها وتسكن الشباك.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى لميسي أمام جماهير باريس سان جيرمان، وأهمل نيمار كل هذا الأمر ليسدد الكرة في الشباك.