/651449/هاني-العقبي-الأهلي-يحتاج-للدعم-ولا-يمكن-أن-يعيش-موسيماني-على-بطولات-الماضي

أكد هاني العقبي، أن كرة القدم دائما متغيرة، وليس بها أي ثوابت، وجميع البطولات التي حققها الأهلي كان في السابق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" الأهلي خلال الفترة الأخيرة لم يقدم ما يشفع له خلال الفترة الأخيرة، ولا يمكن أن يعيش على أنغام الماضي والفوز بالبطولات".

وتابع" الأهلي مع موسيماني حاليا لا يقدم الأداء الجيد ولا يوجد أي أمور تكتيكية داخل أرض الملعب، وخسارة بطولتين في وقت قصير داخل الأهلي أمر صعب للغايه".

وأكمل" إدارة الأهلي سوف تتدخل في ما يحدث داخل الفريق حاليا، لأن هناك عدد كبير من اللاعبين ليس في مستواهم المعهود، فتريد الإدارة معرفة ما يحدث حاليا".

وواصل" لابد أن يتواجد تدعيم في الجبهة اليمنى للنادي الأهلي، وأكرم توفيق يقدم مستويات جيدة ولكن يؤدي فقط في هذا المركز المطلوب منه فقط.

وزاد" محمد هانيتأثر بما يحدث من ضغوطات من السوشيال ميديا، فكيف سيتعامل عندما يلعب أمام ملعب به العديد من الجماهير، وأيضا خط الدفاع لابد أن يكون هناك تدعيم في هذا الخط".

واختتم" الأهلي يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين، وموسيماني ما قدمه مع الأهلي يشفع له مؤقتا، ولابد أن يأخذ فرصة آخرى حتى لا يتم التسرع في رحيل المدرب بطريقة مفاجئة".

محمد عمر: بيتسو موسيماني «مدرب مهزوز» وما حدث خلال لقاء السوبر غير مفهوم

أكد محمد عمر، نجم الاتحاد السكندري السابق، أن طلائع الجيش أستحق الفوز ببطولة السوبر المصري على حساب الأهلي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “أون تايم سبورتس” موسيماني مدرب مهزوز، وهذا ما ظهر عليه خلال اللقاء، وأي مدرب يمتلك هذا الكم الكبير من اللاعبين ولا يحقق الفوز فإنه يكون له النصيب الأكبر في تحمل الهزيمة”.

الأهلي وطلائع الجيش

وتابع” عبد الحميد بسيوني أستحق اللقب للمرة الأولى في عالم التدريب كمدير فني، وأيضا لفريق طلائع الجيش، وهذا الإنجاز هام للغاية سيتم البناء عليه للمستقبل”.

وواصل” محمد بسام كان له الكلمة العليا في لقاء السوبر وتمكن من التصدى لـ 3 ركلات جزاء هامة وفاصلة خلال اللقاء وأيضا بجانب خط دفاع الفريق”.