/651450/هاني-العقبي-طريقة-موسيماني-لا-تناسب-النادي-الأهلي-في-الدوري

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال العقبي:”طريقة لعب موسيماني لاتتناسب مع النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز علي عكس بطولة دوري أبطال افريقيا”.

وأضاف:” التغييرات كانت لابد أن تكون بشكل أسرع من ذلك في الجانب الهجومي للفريق”.

وواصل:”لاعبي الأهلي لم يكن لديها حماس وروح للفوز بالمباراة علي عكس لاعبي طلائع الجيش كان لديهم إصرار كبير علي الفوز”.

وأردف : النادي الأهلي كان يمتلك الكرة ولكن بطريقة سلبية حيث لم يتمكن من صناعة عدد كبير من الفرص خلال120 دقيقة.

وأختتم: إفتقد الأهلي في مباراة الأمس للشراسة وخلق الفرص وإستطاع عبدالحميد بسيوني ونادي طلائع الجيش في مجاراة النادي الأهلي والوصول الي ركلات الترجيح والفوز بالمباراة.

وتلقي النادي الأهلي أمس خسارة أمام نظيرة نادي طلائع الجيش في يطولة السوبر المحلي، وحقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين بركلات الجزاء الترجيحية.

بدأ فريق طلائع الجيش بالتسديد عن طريق اللاعب محمد الصباحي وسدد الكرة في شباك محمد الشناوي بنجاح.

ثم ذهب علي معلول لاعب الأهلي لتسديد أول ركلة ليسددها على يمين محمد بسام بطريقة جيدة.

سدد فريق طلائع الجيش الركلة الثانية عن طريق محمد علي الجويني وسددها على يسار محمد الشناوي بكل نجاح.

دخل بدر بانون القادم من مقاعد البدلاء ليسدد الركلة الثانية ويفشل في تسديدها داخل الشباك.

ثم جاء دور عمرو السيسي ليسجل الركلة الثالثة في شباك محمد الشناوي بطريقة جيدة للغاية، ويتقدم الجيش بهدفين مقابل هدف.

ودخل عمرو السولية لتسديد الركلة الثالثة للأهلي ويسددها في منتصف المرمى ليتعادل للأهلي بهدفين لكل فريق.

جاء دور كريم الطيب ليسدد الركلة الرابعة لفريق طلائع الجيش ويتصدى لها محمد الشناوي بطريقة مميزة للغاية.

ودخل محمد مجدي أفشة ليسدد ركلة الجزاء الرابعة للأهلي ويهدرها ويتصدى لها محمد بسام، ويستمر تقدم طلائع الجيش بثلاثة أهداف لهدفين.

جاء دور حسن مجدي ليسدد الركلة الخامسة والحاسمة للجيش ويتصدى محمد الشناوي للركلة الحاسمة.

وأهدر محمد شريف ركلة الجزاء الخامسة للأهلي ويفوز طلائع الجيش بكأس السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخ الفريق.