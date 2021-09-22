آخرهم ريشا كوستا.. الغناء بالفلاشة يطيح بمطربي المهرجانات

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قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، معاقبة كل من يخالف قوانين الغناء الصارمة ويستخدام الفلاشة، وتباينت أنواع العقاب من تغريم ودفع تكلفة مادية لإيقاف عن الغناء، دون استثناء.

دوت الخليج يرصد نجوم الغناء الذي تم معاقبتهم من قبل نقابة المهن الموسيقية بسبب الغناء بالفلاشة ومخالفة القرارات الصارمة.

المهن الموسيقية تطبق عقابًا على من يخالف قرار عدم الغناء بالفلاشة

أكدت نقابة المهن الموسيقية أنها حازمة بشأن تطبيق قرار عدم الغناء على الفلاشة «بلاي باك» وضرورة مصاحبة الفرقة الموسيقية للمطرب أو المؤدي على المسرح بحد أدنى 8 عازفين.

منع ريشا كوستا ومحمود معتمد من الغناء بسبب الفلاشة

ونظرًا لمخالفة ريشا كوستا ومحمود معتمد هذا القرار وغنائهما بالفلاشة، أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرار بمنع التعامل معهما ومنعهما من الغناء.

تغريم أحمد سعد بسبب غناءه بالفلاشة

وسبق وأن أشارت النقابة في بيان صادر عنها منذ فترة قصيرة أن «أول من طُبق عليه هذا القرار المطرب أحمد سعد بمناسبة إحيائه حفلا بالساحل الشمالي يوم الخميس 16 سبتمبر الجاري بطريقة البلاي باك وصاحبه 4 فقط من عازفي الإيقاع، وكان الأداء بطريقة البلاي باك وتم تصوير الحفل، وإرساله للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين الذي تواصل مع مجلس الإدارة وأكد أنه لا تهاون ولا استثناء في تطبيق قرارات النقابة».

وقررت النقابة تغريم المطرب أحمد سعد مبلغ 20 ألف جنيه فقط وإنذاره بعدم تكرار الغناء على الفلاشة «بلاي باك».

وتابعت النقابة في بيانها: «في حال التكرار تتم إحالته لمجلس التأديب وله كافة الصلاحيات طبقاً للقانون».

وأكد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية أن هذا القرار عام، ويطبق على جميع من يخالف قرارات النقابة بلا تمييز وأن النقابة عازمة بكل حزم على المضي في طريقها نحو إصلاح منظومة الموسيقي والغناء كما هي معنية بتشغيل الأعضاء وتطوير منظوماتها الخدمية لأعضائها.