/651458/البرلمان-يشيد-بتوجيهات-الرئيس-السيسي-بتعزيز-منظومة-دعم-العاملين-بمجال-الفن-يؤكد-دراية-الدولة-بالقوة-الناعمة-وتضمن-لحم-حياة-كريمة

قام الرئيس السيسي باصدار توجيهات تضمن تعزيز منظومة دعم العاملين بمجال الفن باعتبارهم قوة مصر الناعمة ومنارتها الابداعية، وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، و هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، و نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، و جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي".

دوت الخليج

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة "منظومة دعم وحماية الفنانين، وكذلك تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي".

واطلع الرئيس على جهود تطوير منظومة دعم وحماية الفنانين والمحاور الخاصة بشأن تحسين معاشات أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية التي تضم كافة الفئات الابداعية والفنية، وحصر موقفهم التأميني سواء الاجتماعي أو الصحي، بالإضافة إلى مقترحات إصلاح الإطار التشريعي لتحسين الضمان الاجتماعي ورعاية أعضاء تلك النقابات، فضلاً عن جهود توفير مصادر تمويل للمنظومة الجديدة، وكذا الاستفادة من التجارب الدولية المماثلة.

وقد وجه الرئيس بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة، وذلك لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها، والتي قد تعيقهم عن أداء عملهم، خاصةً ما يتعلق بالعاملين بالقطاع الفني الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل، وذلك بهدف توفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، بما يساعد على تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر على الصعيد الفني والابداعي والثقافي، والتي طالما مثلت إرثاً متميزاً لمصر في المنطقة والعالم كمنارة للفن والإبداع.

النائبة ميرفت ميشيل: قرارات الحماية الإجتماعية للفنانين دعم للقوة الناعمة

ووجهت النائبة ميرفت ميشيل نصيف، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوجيهاته بتطوير منظومة دعم وحماية الفنانين وتحسين معاشات أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية، وحصر موقفهم التأميني سواء الاجتماعي أو الصحي، موضحة ان هذا القرار يؤكد دعم الدولة الكامل لهم ودراية الدلوة بأهمية القوي الناعمة .

ونوهت ميشيل في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج أن الفنانيين يمثلون أبرز روافد قوة مصر الناعمة وخط الدفاع عن هويتها في مواجهة الافكار المتطرفة، لذلك هذا القرار جاء تاكيد على هذا الأمر.

وأشارت إلى أن هناك عدد كبير من الفنانيين يتعرضون لمشاكل مالية في منتصف رحلتهم الفنية او في أخرها، وهذا الامر يعرضهم لمشاكل صحية ونفسية، وبالتالي هذا القرار يضمن لهم حياة كريمة.

أمل سلامة: مبادرة الرئيس السيسي لدعم الفنانين تساهم في توفير حياة كريمة لقوة مصر الناعمة

وقالت النائبة أمل سلامة ، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير منظومة دعم وحماية الفنانين وتحسين معاشات أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية، وحصر موقفهم التأميني سواء الاجتماعي أو الصحي مبادرة غير مسبوقة وتقدير كبير للفن والابداع.

وأكدت البرلمانية في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعكس اهتمام القيادة السياسية بالفنانين والمبدعين الذين يمثلون أبرز روافد قوة مصر الناعمة، وخط الدفاع عن هويتها في مواجهة الافكار المتطرفة، مشيرة إلى أن توفير حياة كريمة وتحسين الاوضاع المعيشية للفنانين والمبدعين والقائمين علي الحركة الفنية والثقافية تساهم في ترسيخ الانتماء والولاء للوطن.

واشارت أمل سلامة ،عضو مجلس النواب، إلي أن توفير حياة كريمة وتحسين الأوضاع المعيشية للفنانين والمبدعين والقائمين علي الحركة الفنية والثقافية تساهم في ترسيخ الانتماء والولاء للوطن.

و شددت عضو مجلس النواب، علي ان هذه المبادرة تحمي وتساهم في احداث نقلة نوعية وحضارية للمجتمع المصري،وتساعد علي الابداع خاصة ان الفنانين سيشعرون بان الدولة تساندهم وتعمل علي تلبية متطلباتهم مما ينعكس علي الاداء الفني بصورة جيدة .

عبد المنعم إمام : مبادرة الرئيس السيسي لدعم الفنانين والمبدعين تؤكد أنهم قوة ناعمة حقيقة للدولة

أشاد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لدعم الفنانين والمبدعين، لتحسين معاشات أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية التي تضم كافة الفئات الابداعية والفنية، وحصر موقفهم التأميني سواء الاجتماعي أو الصحي، بالإضافة إلى مقترحات إصلاح الإطار التشريعي لتحسين الضمان الاجتماعي ورعاية أعضاء تلك النقابات، فضلاً عن جهود توفير مصادر تمويل للمنظومة الجديدة، وكذا الاستفادة من التجارب الدولية المماثلة.

وأكد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، لـ دوت الخليج، أن المبادرة جاءت للتخفيف عن معاناة بعض الفنانين والمبدعين، عقب تقدمهم فى العمر،إضافة إلى عدم وجود مصدر رزق لهم كالفنانين التشكيلين، موضحا أنهم قوة ناعمة حقيقية للدولة المصرية، جاءت بعد سماع أنين الفنانين لمدة كبيرة.

ووجه النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، خالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مطالبا بضرورة وجود دعم تشريعي للمبادرة من خلال إصدار القوانين التي تساهم فى تنفيذها بما يضمن الفنانين المصريين رعايتهم لتوفير حياة كريمة مرضية تليق بما قدموه لمصر من أعمال.