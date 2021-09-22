/651462/الداخلية-تلقي-القبض-على-شخص-اجرامي-تعدى-على-فتاة-بالطريق-العام

اكتشف رجال المباحث بمديرية امن القاهرة، بتداول منشور علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بتعدي شخص اجرامي علي فتاة بالطريق العام واتخاذ منها هاتفها الشخصي بالغصب، وتم تحرير محضر بالوقعة، ويأتي ذلك في اطار جهود وزارة الداخلية، لكشف واقعة تداول منشور علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بقيام أ حد الاشخاص بالتعدي علي قتاة بالضرب بسلاح أبيض.

الداخلية تلقي القبض على شخص اجرامي تعدى على فتاة بالطريق العام

وتبين من التحريات أن قيام احد الاشخاص بتعرض لفتاة في الشارع وقام بالاستيلاء علي هاتفها المحمول ومن خلال مقاومته تعدي عليها بضرب بسلاح أبيض «مطوة» كانت بحوذته، وباجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن مرتكب الوقعة أحد الاشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي «ومسجل جنائيا».

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وبعد تقنين الاجرائات تم القبض عليه، وكان بحوزتة أسلحة نارية «خرطوش وطلاقات لنفس العيار» وسلاح أبيض «مطوة» الذي استخدمة في الوقعة.

وبمواجته اعترف بارتكاب الواقعه علي النحو المشار اليه، وتم بارشاد ضبظ الهاتف المحمول بمكان اخفائة،وباستدعء المجني عليها تعرفت علي الهاتة واتهمته بالسرقة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن رئيس محكمة جنح مدينة نصر المستشار أيمن عبد المغني، قد حكم اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل السائق المتهم بدهس الشيخ هاني الشحات، خطيب مسجد الأرقم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، بعد تنازل نجل المجني عليه عن المحضر.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إخلاء سبيل السائق المتهم بدهس الشيخ هاني الشحات

مصرع إمام مسجد بمدينة نصر

وكشفت تحريات المباحث« أن سيارة نقل دهست سيارة الشيخ هاني من الخلف، مما أدى إلى مصرعه على الفور، وتهشم الجزء الأمامي من السيارة النقل، وتم القبض على سائق السيارة لسؤاله في الواقعة، وتحفظ ضباط المباحث على جميع الكاميرات المراقبة، وسألوا شهود العيان للوقوف على غموض الواقعة.

بلاغ لغرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة

ترجع تفاصيل القضية عندما تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بالقاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة في مدينة نصر، بوقوع حادث مروري، وأتضح تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكي يستقلها هاني الشحات إمام مسجد بمدينة نصر، و على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الحماية المدنية إلى مكان الحادث، كما انتقل أوناش المرور لرفع حطام الحادث، ونقل المتوفى إلى المستشفى.

بالفحص والتحريات اللازمة، أتضح قطع قائد سيارة ملاكي إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، الطريق بطريقة خاطئة؛ ما تسبب في اصطدام إحدى سيارات النقل المقبلة من الاتجاه الآخر بسيارته وسيارة أخرى، وأسفر عن ذلك وفاته وإصابة قائد السيارة الثالثة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط الأطراف والعرض على النيابة العامة.