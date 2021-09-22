/651465/انطلاق-حفل-توزيع-جوائز-مسابقة-الأفلام-القصيرة-بالمركز-الكاثوليكي-في-هذا-الموعد

يُقام حفل توزيع جوائز وتكريمات الدورة الأولى لمسابقة الأفلام القصيرة «نحو حياة أفضل»، التي ينظمها المركز الكاثوليكي المصري للسينما والمجلس العالمي للتسامح والسلام يوم الجمعة المقبل.

دوت الخليج يكشف موعد حفل توزيع جوائز وتكريمات مسابقة «الأفلام القصيرة» بالمركز الكاثوليكي.

لجنة تحكيم حفل توزيع جوائز وتكريمات مسابقة «الأفلام القصيرة»

تشكّلت لجنة التحكيم برئاسة مدير التصوير السينمائي كمال عبد العزيز رئيس المركز القومي للسينما سابقاً، وعضوية كلاً من رئيس أكاديمية الفنون وأستاذ المونتاچ بالمعهد العالي للسينما أ.د. غادة جُبارة و الفنانة القديرة لقاء الخميسي و الفنانة القديرة چومانا مراد و المخرج السينمائي سعد هنداوي.

وتقدم الحفل على المسرح، الإعلامية لميس سلامة، كما سيتم نقله على الهواء مباشرة على قناة سات 7 الفضائية.

اللجنة العليا للمسابقة تقرر تكريم رموز الفن

جدير بالذكر أن اللجنة العُليا للمسابقة والتي تشكّلت برئاسة الأب بطرس دانيال ومعالي أحمد الجروان وعضوية الأستاذين مجدي سامي وميشيل ماهر قد قررت تكريم بعض رموز الفن المصري، حيث سيتم تكريم الفنانة القديرة لبلبة و المخرج القدير مجدي أبو عميرة و الفنان القدير أشرف عبد الباقي.

وتم الإعلان عن المسابقة منذ شهر يونيه الماضي، وكان موعد تقديم الأفلام خلال الفترة من 10 يوليو وحتى 28 أغسطس 2021.

جوائز المسابقة

واجتمعت لجنة الاختيار والمشاهدة على مدار 3 أيام في وقت سابق لتحديد الأفلام التي ستشارك بالمسابقة والتي ينطبق عليها الشروط من حيث الموضوع والتوقيت المحدد للأفلام، حيث اختارت اللجنة ٢٠ فيلماً للاشتراك بالمسابقة من إجمالي ٣٧ فيلماً قصيراً تم تقديمها للمسابقة.

وقرر «الجروان» منح جوائز مالية لتشجيع الشباب على إنتاج المزيد من الأعمال الهادفة، حيث قرر منح 25 ألف جنيه للمركز الأول، و15 ألفا للمركز الثاني، و10 آلاف للمركز الثالث.