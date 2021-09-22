رئيس الوزراء: الأمم المتحدة وثقت إنجازات مصر فى مجال المستوطنات البشرية

وأكد مدبولى، فى الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، الذى عُقد اليوم الأربعاء برئاسته، أن هذه الجائزة تدلل وتوثق ما أنجزته الدولة المصرية فى هذا القطاع، وشهد به الجميع.
وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصلت على هذه الجائزة عن مجمل أعمالها، وعلى الرغم من ذلك أشارت الأمم المتحدة بالخصوص إلى ما أنجزته الهيئة من مشروعات تتعلق بالإسكان الاجتماعى فى المدن الجديدة، أسهمت فى تحقيق التماسك والترابط الاجتماعى.
ولفت إلى أن هذه المشروعات تأتى على أجندة أولويات عمل الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ توليه المسئولية، باعتبارها إحدى آليات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، موجهًا الشكر لجميع القائمين على تنفيذ هذه المشروعات المهمة بمختلف المدن الجديدة وغيرها من المناطق على مستوى محافظات الجمهورية.
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