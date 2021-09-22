جدة - نرمين السيد - يعد المشير محمد حسين طنطاوى رمزا مصريا عسكريا فريدا، فهو كان دوما رجل الأوقات الصعبة، وسجل اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ مصر، وقاتل فضرب أروع الأمثلة والنجاحات فى حرب أكتوبر، كما أنه رجل دولة تولى مسؤولية إدارة البلاد فى أصعب الفترات فتصدى خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التى أحاطت بمصر.





والإنفوجراف التالى يوضح الأوسمة والأنواط والميداليات التى حصل عليها المشير محمد حسين طنطاوى خلال مسيرته المشرفة.

ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسى، المشير طنطاوى، فى بيان رسمى قال فيه: "مصر فقدت رجلا من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية الذى وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن، بطلا، من أبطال حرب أكتوبر المجيدة ساهم خلالها فى صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التى سجلت بحروف من نور فى التاريخ المصرى". وأضاف: "قائد، ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد فى فترة غاية فى الصعوبة تصدى خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التى أحاطت بمصر".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف- المشير محمد حسين طنطاوى.. أنواط وميداليات وأوسمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.