بسهولة.. تفعيل بطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر الرسمي

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طرق تفعيل بطاقة التموين ، يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة الطريقة التى من خلالها يتم تفعيل بطاقة التموين، وإليكم التفاصيل فى التقرير التالى:-

طرق تفعيل بطاقة التموين بوابة مصر الرقمية

انطلاقًا من سعي الحكومة إلى ميكنة كافة التعاملات الورقية، قامت وزارة التموين التى يرأسها الدكتور على مصيلحي، باتباع طريقة جديدة لتفعيل بطاقات التموين، وذلك من خلال خطوات عدة والتى يأتى على رأسها.

كيفية تفعيل بطاقات التموين.. يلزم اتباع الاجراءات التالية

وفقًا للتحديث الجديد المتبع من قبل الوزارة فإن تفعيل بطاقة التموين تكون من خلال الهاتف المحمول، والذى يكون مسجلًا على قاعدة البيانات والمذكور باسم صاحب البطاقة.

ما عليك فعله باستخدام الهاتف، هو أن تقوم بإرسال إلى رقم 9136، بالإضافة إلى رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقم ومن ثم سيرد النظان تلقائيًا لعى المرسل والتى تحتوى على الرقم السري كخطوة أولى لتفعيل البيانات.

خطوات تفعيل البطاقة من خلال موقع دعم مصر

وإليكم الخطوات التى من خلاها يمكن تفعيل البطاقة التموينية واستلام الرقم السري عبر الموقع الإلكتروني دعم مصر:-

أولًا البدء فى الدخول إلى موقع دعم مصر، وما عليك إلا أن تدخل على محرك البحث وكتابة موقع دعم مصر، ومن ثم الضغط على الخدمات التموينية للمواطنين من القائمة.

البطاقات التموينية وكيفية تفعيلها

تلى تلك الخطوة الضغط على تفعيل البطاقى واستلام الرقم السري، ومن ثم عند ظهور الرسالة التحذيرية يلزم الضغط على كلمة موافق.

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قم فى الخطوة الخامسة بتسجيل بيانات بطاقتك، واكتب رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقمًا والمدون على يمين البطاقة.

من الضرورى إدخال الكود الذى استلمته على تليفونك المحمول فى رسالة، وأيضًا كن حريصًا على عدم تجاوز الوقت الزمني المحدد بالعداد الموجود أسفل المربع المخصص لإدخال الكود.

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تجدر الإشارة إلى أن وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، قد أكد فى حديث سابق على أنه سيتم تخفيض المنتجات التى يتم بيعها فى معرض أهلا مدارس.