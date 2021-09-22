/651464/تابع-دائما-الاستعلام-عن-بطاقة-التموين-سبتمبر-وأكتوبر-2021-تعرف-على-التفاصيل

كيفية الاستعلام عن بطاقة التموين ، يسعى الكثير من المواطنين فى مصر إلى معرفة كيفية الاستعلام عن بطاقة التموين من خلال الموقع الرسمي للوازارة، وهو الأمر الذى يجري فى إطار الاستعلام الإلكتروني.

حرصت وزارة التموين اتباع ميكنة كل الاجراءات الورقية، لتخفيف العبء على المواطنين منعًا للتزاحم مما يؤدى إلى انتشار فيروس كورونا المستجد، وإليكم طريقة الاستعلام عن البطاقة.

يرصد موقع دوت الخليجفى التقرير التالى الوسيلة التى يمكن من خلالها الاستعلام عن كيفية تسجيل المواليد الجدد أو النقل من محافظة إلى أخرى، وإليكم التفاصيل فى التقرير التالى:-

كيفية الاستعلام عن بطاقة التموين

عبر بوابة مصر الرقمية يمكنك الاستعلام عن البطاقات التموينية، وذلك من خلال اختيار أيقونة خدمات التموين، ومن ثم يمكن الضغط على أيًا من الاختيارين الآخرين، إما بدل فاقد أو بدل تالف.

تجرى عملية الاستعلام عن بطاقة التموين الآن من خلال بطاقة الرقم القومي فقط، وأول الخطوات التى يلزم اتباعها هو التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التموين.

طرق الاستعلام عن البطاقات التموينية وكيفية إضافة المواليد الجدد

أولًا يلزم الضغط على أيقونة المكتوب عليها (الاستعلام) والتى توجد أعلى قائمة الموقع عند فتحه، ومن ثم يلزم كتابة بيانات الشخص الراغب فى استخراج البطاقة التموينية.

وزارة التموين من أوائل الوزارات فى حكومة المهندس مصطفى مدبولي، عملًا باتباع نظام ميكنة الاجراءات الورقية والعمل على تحويلها إلكترونيًا، حيث يجري ذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المستفيدين من منظومة الدعم التمويني يصل لـ 64 مليون مواطن مصري، والذين هم ضمن المستحقين لصرف البضائع التموينية، بينما المستفيدين من منظومة الخبز يبلغ عددهم حوالي 73 مليون مواطن.

بعد ميكنة الاجراءات التموينية تعرف على طريقة نقل وإضافة المواليد الجدد

هناك العديد من الاجراءات التى يسعى المواطنين إلى القيام بها فى الوقت الحالي، مثل تطبيق النظام الإلكتروني لخدمة المواطنين وتسهيل تسجيل بيانات المستحقين أيضًا للدعم وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

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كما يمكن العمل على إضافة المواليد الجدد أو القيام بعملية النقل من محافظة إلى أخرى من خلال الموقع الرسمي أيضًا أو موقع إدارة دعم مصر، والتى تتيح عملية النقل من خلال إضافة بعض البيانات الشخصية المتعلقة بالميلاد.