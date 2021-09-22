وزارة التموين: موقع حماية المستهلك يصل الي التصفية النهائية ضمن أفضل 10 مواقع في جائزة التميز الحكومي«فيديو»

/651476/وزارة-التموين موقع-حماية-المستهلك-يصل-الي-التصفية-النهائية-ضمن-أفضل-10-مواقع-في-جائزة-التميز-الحكوميفيديو

أكد احمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية ‏المتحدث الرسمي للوزارة، حصول بعض العاملين بوزارة التموين ‏والتجارة الداخلية علي جائزة التميز الحكومي في الدورة السابقة ‏لمسابقة التميز الحكومي.

دوت الخليج

وأضاف احمد كمال - معاون الوزير ‏المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدورة الحالية وصل فيها عدد من ‏العاملين بالوزارة الي التصفية النهائية إضافة إلي موقع جهاز ‏حماية المستهلك الذي صنف ضمن أفضل 10 مواقع الكترونية ‏علي مستوي الجمهورية.

موقع حماية المستهلك يصل الي التصفية النهائية ضمن أفضل 10 مواقع في جائزة التميز الحكومي

وخلال الندوة التي عقدت اليوم ‏بالوزارة بحضور مختصين عن مسابقة التميز الحكومي من ‏وزارة التخطيط، وأكد احمد كمال – معاون ‏الوزير المتحدث الرسمي للوزارة أن الدكتور علي ‏المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، يوجه دائماَ بعقد ‏دورات تدريبية للعاملين بالوزارة للوصول بهم الي أداء عملي ‏ومهني جيد، مشيرا الي انه شدد علي إجراء دورات تدريبية ‏بصفة مستمرة للعاملين بديوان عام الوزارة و المديريات التابعة ‏للوزارة بالمحافظات اضافة الي كل قطاعات الوزارة. ‏

جائزة التميز الحكومي تأتي تنفيذا لتوجيهات ‏رئيس الجمهورية

من جانبه أكد العميد / خالد شرف – مساعد وزير التموين و ‏التجارة الداخلية لشئون التخطيط والتنمية والشئون المالية ‏والإدارية، ان جائزة التميز الحكومي تأتي تنفيذا لتوجيهات ‏رئيس الجمهورية لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة وتحسين ‏كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري للدولة لتحسين جودة الحياة من ‏مستوي معيشة وخدمات مقدمة للمواطن وتحفيز روح التنافس ‏الفردي والمؤسسي وتكريم الموطنين تكريماَ معنوياَ ومادياَ ايضا، ‏مشيرا الي ان الوزارة كانت قد تقدمت بــ 16 مشارك للفئات ‏المختلفة ف جائزة الإبداع والابتكار، وجائز القيادة، وفرصة العمل ‏، والموظفين، وجائزة المواقع الاليكترونية، والوزارة والجهات ‏التابعة وأضيف اليها جائزة مراكز خدمة المواطنين والتى تم ‏إضافتها بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء مؤخراً.

‏واكد العميد / خالد شرف – مساعد وزير التموين والتجارة ‏الداخلية للتخطيط والشئون المالية والادارية،أن الاستاذ الدكتور / ‏علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، قد شدد علي ‏الاستمرار في التدريب وبصفة خاصة الكوادر الشبابية بالوزارة ‏علي النظم الالكترونية الحديثة لتواكب توجيهات السيد الرئيس / ‏عبدالفتاح السيسي، للتحول الرقمي الذي يمكن الدولة والوزارة ‏بصفة خاصة فى تقديم الخدمات التموينية للمواطنين على بطاقة ‏الدعم، سواء فى مراكز خدمة المواطنين او القطاعات الاخري، ‏لتسهيل تداول السلع وحوكمة التعامل.‏