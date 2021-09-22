وزارة التموين: موقع حماية المستهلك يصل الي التصفية النهائية ضمن أفضل 10 مواقع في جائزة التميز الحكومي«فيديو»

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/651476/وزارة-التموين موقع-حماية-المستهلك-يصل-الي-التصفية-النهائية-ضمن-أفضل-10-مواقع-في-جائزة-التميز-الحكوميفيديو
أكد احمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية المتحدث الرسمي للوزارة، حصول بعض العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية علي جائزة التميز الحكومي في الدورة السابقة لمسابقة التميز الحكومي.
دوت الخليج
وأضاف احمد كمال - معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدورة الحالية وصل فيها عدد من العاملين بالوزارة الي التصفية النهائية إضافة إلي موقع جهاز حماية المستهلك الذي صنف ضمن أفضل 10 مواقع الكترونية علي مستوي الجمهورية.
موقع حماية المستهلك يصل الي التصفية النهائية ضمن أفضل 10 مواقع في جائزة التميز الحكومي
وخلال الندوة التي عقدت اليوم بالوزارة بحضور مختصين عن مسابقة التميز الحكومي من وزارة التخطيط، وأكد احمد كمال – معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة أن الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، يوجه دائماَ بعقد دورات تدريبية للعاملين بالوزارة للوصول بهم الي أداء عملي ومهني جيد، مشيرا الي انه شدد علي إجراء دورات تدريبية بصفة مستمرة للعاملين بديوان عام الوزارة و المديريات التابعة للوزارة بالمحافظات اضافة الي كل قطاعات الوزارة.
جائزة التميز الحكومي تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية
من جانبه أكد العميد / خالد شرف – مساعد وزير التموين و التجارة الداخلية لشئون التخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية، ان جائزة التميز الحكومي تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة وتحسين كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري للدولة لتحسين جودة الحياة من مستوي معيشة وخدمات مقدمة للمواطن وتحفيز روح التنافس الفردي والمؤسسي وتكريم الموطنين تكريماَ معنوياَ ومادياَ ايضا، مشيرا الي ان الوزارة كانت قد تقدمت بــ 16 مشارك للفئات المختلفة ف جائزة الإبداع والابتكار، وجائز القيادة، وفرصة العمل ، والموظفين، وجائزة المواقع الاليكترونية، والوزارة والجهات التابعة وأضيف اليها جائزة مراكز خدمة المواطنين والتى تم إضافتها بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء مؤخراً.
واكد العميد / خالد شرف – مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للتخطيط والشئون المالية والادارية،أن الاستاذ الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، قد شدد علي الاستمرار في التدريب وبصفة خاصة الكوادر الشبابية بالوزارة علي النظم الالكترونية الحديثة لتواكب توجيهات السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسي، للتحول الرقمي الذي يمكن الدولة والوزارة بصفة خاصة فى تقديم الخدمات التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم، سواء فى مراكز خدمة المواطنين او القطاعات الاخري، لتسهيل تداول السلع وحوكمة التعامل.
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