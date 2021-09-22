/651459/وكيل-اللاعب-تنازل-حمدي-النقاز-عن-شكوى-الزمالك-كانت-سبب-في-إلغاء-عقوبة-المحكمة-الرياضية

أكد حازم فتوح، وكيل حمدي النقاز، أن قضية اللاعب مع نادي الزمالك، تم إغلاقها، وكانت في مراحلها الأخيرة خلال الفترة الأخيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" إدارة الزمالك واللاعب كان هناك تنسيق بين الطرفين، وذلك قبل الحكم النهائي ولم يكن هذا له علاقة بالتصالح مع نادي الزمالك".

وتابع" كان هناك تواصل وتقارب في وجهات النظر بين الزمالك ومحامى اللاعب، وتنازل حمدي النقاز عن القضية، وبذلك تكون القضية منتهية بشكل طبيعي".

وواصل" المحكمة في بداية الأمر كانت تساند حمدي النقاز، ولم يكن نادي الزمالك في موقف جيد للغاية، ولكن المخالصة من اللاعب ساهمت في إلغاء اعقوبة التي تم توقيعها".

واختتم" نادي الزمالك لم يرحل عن الفريق، وحتى هذه اللحظة هو لاعب في نادي الزمالك، ولا يوجد ما يفيد برحيل اللاعب، والفترة القادمة، ستكون واضحة وهامة أمام الجميع".

حسين لبيب ردا على عودة حمدي النقاز: عادي!! مش أول هارب يرجح نادي الزمالك وقائمة الهاربين بها العديد من اللاعبين والمدربين

أكد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك المؤقت، أنه حزين بسبب الحملة الجماهيرية التي حدثت خلال الساعات الأخيرة من اليوم، والمطالبة برحيلة عن رئاسة النادي قبل عمل الانتخابات.

وأضاف لبيب خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك" لقد شارك الزمالك خلال 8 بطولات منذ تولي اللجنة المهمة، وتمكنا من تحقيق 6 بطولات، فكيف نكون قد فشلنا ونحن حققنا عدد كبير من البطولات، ويجب أن تنظر الجماهير إلى الإيجابيات أولا".

وتابع" هناك حملة من الاعلام ضد نادي الزمالك من أجل إسقاطه وهذا لن يحدث مطلقا لأننا نبحث عن مصلحة النادي دون التفكير في المصلحة الشخصية ، ونجح الاعلام في اشتعال الأزمة بين الجماهير وإدارة النادي حول أزمة حمدي النقاز لاعب الفريق الجديد".

عودة حمدي النقاز للزمالك

وتابع" حمدي النقاز لم يكن الأول الذي عاد من الهروب إلى نادي الزمالك، فهناك عدد كبير من اللاعبين والمدربين عادوا إلى الفريق بعد الهروب، ولكن الحملة قائمة على النقاز فقط، واللاعب تم تسوية الأمور المالية معه حتى لا نتعرض إلى الايقاف".

واختتم" نادي الزمالك مديون حتى الأن بمبلغ 17 مليون يورو، ونحاول دائما تقليل هذا المبلغ، ولا ينظر أحد لنا بأننا نفعل أي شئ لنادي الزمالك، ونجحنا بالأمس تحويل مبلغ 300 ألف دولار للاعب أتشيمبونج حتى لا نتعرض للإيقاف، وأتمنى أن يسود الهدوء داخل الفريق خلال الفترة القادمة".