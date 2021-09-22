/651461/مصرع-شاب-وإصابة 8-أشخاص-آخرون-في-حادث-تصادم-سيارتين-ميكروباص-بالبحيرة

شهد طريق أبو المطامير فى محافظة البحيرة، اليوم، حادث تصادم سيارتين ميكروباص ونصف نقل، مما أسفر عن مصرع شاب، وإصابة 8 أشخاص آخرون، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزى لتلقي العلاج اللازم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 8 أشخاص ومصرع شاب في حادث تصادم سيارتين ميكروباص ونصف نقل في البحيرة

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص والأنتقال أتضح وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل وميكروباص بطريق أبو المطامير بالقرب من قرية كوم الفرج، مما أسفر الحادث عن مصرع شاب وإصابة 8 آخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزى، لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية اللازمة، كما تم نقل المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

في سياق أخر شهد طريق الأبعادية الحامول في محافظة كفر الشيخ، إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم توك توك بسيارة ملاكي، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارت الإسعاف، لنقل المصابين لمستشفى الحامول المركزي لتلقي العلاج اللازمة.

تفاصيل الحادث

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة، إخطارا بوقوع حادث تصادم توك توك بسيارة ملاكي بطريق الابعادية الحامول مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، وهرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقلهم لمستشفى الحامول المركزي، وأتضح من التقرير الطبي إصابة كلا من.