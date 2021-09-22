/651466/خاص-فاروق-جعفر-يرفض-عودة-أسامة-نبيه-للزمالك-من-جديد

يشهد نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، أحداثا هامة، خاصة بعد قرار رحيل أسامة نبيه عن نادي الزمالك، بسبب مكافأة بطولة الدوري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن عدم عودة أسامة نبيه، لقيادة تدريبات الزمالك، مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، بسبب رفض فاروق جعفر تواجد المدرب من جديد، بعد منشور فيسبوك الذي تحدث فيه عن الأزمات داخل نادي الزمالك.

وكان أسامة نبيه، تحدث وقال أنه سوف يرحل عن الفريق بسبب مكافأة بطولة الدوري، وأن ما يحدث داخل نادي الزمالك لا يمكن أن يمر مرور الكرام.

ويرفض فاروق جعفر رحيل أسامة نبيه لتدريبات الزمالك، وتحاول اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك حاليا، أن تقرب وجهات النظر بين الطرفين من أجل عودة المياة إلى مجاريها.

وكان من المفترض أن يتحدث حسين لبيب رئيس الزمالك، مع أسامة نبيه قبل أيام ولكن لم تحدث وحتى الآن لم يتواصل معه أحد من الإدارة، ليظل الموقف عالقا داخل الإدارة الفنية بنادي الزمالك.

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أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أن إهتمام نجوم الزمالك بالتدريب أفقد النادي الحصول على كوادر في العمل الإداري بنادي الزمالك.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "حضرة المواطن" كنت أتمنى أن يتحدث معنا أحد وينصحنا بالاهتمام بالعمل الإداري، لأننا الأن أمام مأزق كبير بسبب عدم تواجد البدائل المناسبة من رموز النادي".

وأردف" نجوم الزمالك يبحثوا عن التدريب، ولا بدل من الإهتمام بالعمل الإداري، والشخصيات العامة ستكون إضافة لنادي الزمالك ولا أحصل على أموال من نادي الزمالك، وأجلس في معظم أوقات اليوم في النادي".

عودة أسامة نبيه للزمالك

واختتم" كل ما يحدث حاليا ونحن أبطال الدوري في كرة القدم واليد والسلة والسوبر الأفريقي لكرة اليد، ولا أعلم لماذا يحدث كل هذا الأمر".

واختتم" التعامل مع أزمة حمدي النقاز خاصة من جانب إدارة النادي له أمور خاصة به الجميع يعلمها، ولكن كان لابد من التعامل مع الأمر بشكل جيد حتى لا نخسر الكثير، وكان لدينا إهتمام بتواجد ساسي ورحل عنا والأيام القادمة ستمر على خير بنادي الزمالك".