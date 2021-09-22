/651467/منتخب-كرة-السلة-سيدات-يفوز-علي-تونس-ويتأهل-لربع-نهائي-إفريقيا

حقق منتخب سيدات السلة الفوز علي نظيرة المنتخب التونسي، بنتيجة 49 نقطه، حيث يقصين المنتخب التونسي من ثمن النهائي لبطولة افريقيا لكره السله سيدات 36/85 ليتأهل منتخبنا لمواجهه الكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

الجدير بالذكر أن وانقطع التواصل مع بعثة المنتخب المصري فى الكاميرون منذ السادسة مساء أمس، الأحد، بسبب انقطاع الكهرباء من منتصف يوم أمس في مقر إقامة البعثة.

وقام مجلس إدارة الاتحاد السكندري، بتطوير الصالة المغطاة "صالة كمال شلبي العريقة"، والإنتهاء من كافة أعمال الصيانة، حتى تكون جاهزة مع انطلاق الموسم الجديد لدوري كرة السلة ودوري الكرة الطائرة.

الجدير بالذكر أن فريق الاتحاد السكندري هو حامل لقب البطولة العربية في أخر نسختيين.

الاتحاد السكندري

توصلت إداراة فريق السلة بنادي الاتحاد السمكتدري، إلى اتفاق مع النيوزلاندي كوري ويبستر، من أجل إنضمامه إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

ويمتد عقد كوري ويبستر مع نادي الاتحاد السكندري، لمدة موسم قابل للتجديد بالاتفاق بين الطرفين.

الجدير بالذكر أن نادي الاتحاد السكندري هو حامل لقب النسخة الخيرة من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على منافسه النادي الأهلي، كما حصد وصافة دوري السوبر بعد خسارته أمام الزمالك بنتيجة 3 – 2.

الأهلي

أعرب الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني الجديد لفريق «رجال سلة الأهلي» عن سعادته بتوقيع عقود تدريب الفريق، وبالعمل داخل نادي كبير بحجم وشعبية النادي الأهلي، وهو ما لمسه منذ اللحظات الأولى لدخوله مقر النادي بالجزيرة.

وأوضح أن المفاوضات مع الأهلي انتهت سريعا، نظرا للتفاهم والتقارب في وجهات النظر، وتطلعه للتعاون مع منظومة العمل داخل النادي الأهلي والتي تساعد على النجاح وتهيئ المناخ للعمل بقوة لتحقيق طموحات الجميع في الفترة القادمة.