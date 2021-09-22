منال هلال لـ دوت الخليج: مبادرة السيسي لدعم الفنانين تؤكد إهتمامه بالعملية الابداعية والحياة الفنية فى مصر والوطن العربي

/651468/منال-هلال-لـ-تحيا-مصر-مبادرة-السيسي-لدعم-الفنانين-تؤكد-إهتمامه-بالعملية-الابداعية-والحياة-الفنية-فى-مصر-والوطن-العربي

قالت النائبة منال هلال عضو جلس النواب عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وعضو لجنة الاعلام والثقافة بالبرلمان ان توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفن والفنانين اداركاً كبيرا من سيادته بقيمة الفن كاحد مصادر القوة الناعمة للدولة المصرية مشيرة الى ان الفنان هو عصب العملية الابداعية والحياة الفنية .

مبادرة السيسي لدعم الفنانين

واكدت عضو مجلس النواب منال هلال فى تصريحات لتحيا مصر أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشمول الفنانين ببرامج الحماية الاجتماعية و التأمينية والرعاية ضد المخاطر ليستفيد منه العاملون بالقطاع الفني الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل لسنوات طويلة ظل بعض الفنانين يعانون من مشكلات متعددة بسبب عدم انتظام الاعمال ولقد تجسدت تلك المشكلات بوضوح في عدم وجود برامج للرعاية الصحية والاجتماعية وتحديدا للفنانين من كبار السن يعد من اهم ما قدم للقطاع الفني خاصة ان الدولة حريصة على شمول الجميع حت مظلة الرعاية الاجتماعية والتأمينية .

حياة كريمة

وأشارت عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين النائبة منال هلال إلي إنه جاء توجيه سيادة الرئيس بدعم الفنانين كافة بلا استثناء ليضع حداً لكل تلك المشكلات ويشير الى دخول الفن المصري لمرحلة جديدة يشعر معها الفنان بالاطمئنان على حياته ومستقبله مما يمهد له الطريق نحو المزيد من الابداع والتميز بما يعود بالنفع على الحالة الثقافية والابداعية للمجتمع المصري ويجعل من الفن داعماً حقيقياً لحالة النهضة والتقدم التي يشهدها المجتمع المصري الان على كافة الاصعدة.