وكيل إعلام النواب لـ دوت الخليج: قرارالسيسي بضم الفنانين لبرامج الحماية رعاية للقوي الناعمة.. والفن هو داعم من دعائم الدولة الحقيقية في الجمهورية الجديدة

/651469/وكيل-إعلام-النواب-لـ-تحيا-مصر-قرارالسيسي-بضم-الفنانين-لبرامج-الحماية-رعاية-للقوي-الناعمة-والفن-هو-داعم-من-دعائم-الدولة-الحقيقية-في-الجمهورية-الجديدة

أكد النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزبا والسياسيين، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشمول الفنانين ببرامج الحماية التأمينية والرعاية ضد المخاطر، ليستفيد منه بشكل أساسي العاملون بالقطاع الفني الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل، يهدف إلى دعم القوى الناعمة لتوفير حياة اجتماعية سوية لهم .

دوت الخليج

وأوضح عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين في حديثه لـ«موقع دوت الخليج»، أن القيادة السياسية تسعى إلى وضع حلول نهائية لتوفير حياة معيشية آمنة لكافة الفنانين خاصة بعد ظهور بعض الحالات الفردية من الفنانين يعانون من حياة صعبة، لافتا إلى أن تطبيق القرار سيحتاج إلى تشريع قانوني جديد علاوة على كيان كبير يضم كافة الفنانين من ممثلين ومغنيين وموسيقيين ورسامين وغيرهم.

وأشار وكيل اعلام النواب إلى أن الفن ضروري لدعم الدولة وإظهار كافة الجوانب الإيجابية والأعمال التي تسعى الدولة إلى تحقيقها للوصول إلى الجمهورية الجديدة.

وإلى نص الحوار........

وكيل إعلام النواب لـ دوت الخليج : قرار الرئيس السيسي بشمول الفنانين ببرامج الحماية التأمينية هدفه توفير رعاية شاملة للقوي الناعمة

ما تعليقك على حديث الرئيس السيسي عن توفير الرعاية التأمينية للفنانين؟

الفنانين هم قوى مصر الناعمة ويقدمون أفضل ما لديهم لدعم الدولة ولابد من دعمهم وتوفير المستوى المناسب لهم من خلال تطوير المؤسسات المتعلقة بالثقافة والفكر والإعلام فكل هذه الأمور ستوفر كافة الرعاية اللازمة للقائمين على الثقافة والفن والإبداع والفكر لحمايتهم.

والحماية هنا ليست من قبيل الرفاهية أو دعم فئة دون أخرى، فالدولة قامت بعمل مؤسسات وشركات وقوانين ناجحة لتطوير الدولة المصرية ولذلك جاء دور تقديم الدعم القوى البشرية، وعند النظر إلى فئة الفنان والمبدع والمفكر فهو من قبيل أن مهام هذه الفئة هامة في نقل وتوثيق صورة الدولة الحقيقية.

وتعتبر هذه المهنة من المهن التي ليس لها راتب ثابت ولذلك نجد البعض منهم يعاني نتيجة لعدم وجود عمل او عدم القدرة عليه، وهنا نجد أن القيادة السياسية تتصرف بوعي وتسبق مطالب المثقفين والفنانين والنخبة في الشارع فبمجرد ما رأت بعض الحالات الفردية سعت لإيجاد حلول جماعية لهذه الفئة لتجنب حدوث زيادة في الحالات.

ما هي الآلية اللازمة لتطبيق هذا القرار؟ وهل يحتاج لتشريع قانوني جديد؟

لا شك أن العديد من القوانين التي تتطرق لهذا الشأن تحتاج إلى التعديل لإيجاد جهة مسؤولة عن تطبيق القرار، فعلى سبيل المثال عند تطوير الإعلام تم عمل قانون بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولذلك عند النظر إلى الفنان لابد من تطوير كافة الجهات الفنية والثقافية وإعادة هيكلتها لوضع القيم اللازمة للتطبيق تجنبا لحدوث أي معاناة جديدة.

ولذلك سنعمل على توفير كافة الأمور لتطبيق هذا القرار فالفنان هو من أسعد الجميع من خلال الكوميديا أو الغناء او التمثيل سواء في التليفزيون او المسرح او الاوبرا وغيرها ولذلك لن نرضى بأن نجد أي منهم يعاني من ظروف معيشية صعبة.

ما هي أهم مواصفات الفن في الجمهورية الجديدة؟

لابد من وضع البذور لفن جديد يتم تصويره داخل جمهورية جديدة أساسها احترام الكبير واحترام الفن والوفاء والإخلاص في التعامل.

فالفنان يقدم قيم الدولة تظهر من خلال العمل على عرض محاور الجمهورية الجديدة التي ستظهر في الأفلام والمسلسلات سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو حي الأسمرات او غيرها من المدن الجديدة التي تعمل الدولة على بنائها.

* هل يتضمن قرار الرئيس السيسي تطوير قانون نقابة الممثلين؟ أم سيكون هناك كيان جديد؟

لا يمكن الجزم بشيء الآن لأن الفن لن يقتصر على ممثلين فقط فهناك موسيقيين ومغنيين ورسامين وفنانين تشكيليين وغيرهم و لذلك لابد أن يكون هناك قانون يربط كل هذه الفئات لحفظ حقهم في تطبيق القرار.

* هل سيكون هناك دور للشركات المنتجة في تطبيق القرار؟

لابد أن تقوم الشركات المنتجة بدعم كافة الفنانين في حياتهم المعيشية وليس أثناء العمل معهم فقط، فنجد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتقديم خدمات اجتماعية تدعم الفنانين وهذا ما سعت إليه الدولة منذ تأسيس الشركة المتحدة، ولذلك حان الوقت للنظر إلى الموارد البشرية في القوى الناعمة ودعمها.