/651470/في-قضية-الأثار-الكبرى---تجديد-حبس-رجل-الأعمال-علاء-حسانين

أمر قاضي المعارضات، اليوم الأربعاء، تجديد حبس علاء حسانين الشهير بـ« نائب العفاريت والجن»، و16 متهمًا آخرين في الاتجار والتنقيب عن الآثار المعروفة إعلاميًا بقضية الآثار الكبري، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تجديد حبس علاء حسانين الشهير بـ« نائب العفاريت والجن»، 45 يومًا على ذمة التحقيقات

النيابة العامة

وكانت أصدرت «النيابة العامة»، حوادث جنوب القاهرة، في وقت سابق، عن قائمة المضبوطات بحوزة المتهمين، والتي شملت: تمثالًا خشبيًا طوله 40 سم على هيئة أوزارية، تمثال أوشابتي من المرمر، 2 لوحة أثرية لتابوت منقوش بالهيروغليفية، 36 تمثالًا مختلفة الأطوال، 4 تماثيل أوشابتي نصف.

علاء حسانين

كما عثر على 52 عملة مختلفة الأشكال برونز ونحاس تعود للعصر الروماني واليوناني، 6 عملات من النحاس ترجع للعصر اليوناني، بولة نفط فخار تعود للعصر الإسلامي، 3 إبر جراحية تعود للعصر الإسلامي، عقود بها مجموعة من التماثيل تمثل آلهة مختلفة، 3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية، و2 تمثال من البرونز أحدهما مفصول الرأس، وتمثال خشبي طوله 10 سم، تمثال حجري مقسم لجزءين يعود للعصر اليوناني.

وقالت النيابة العامة في بيانها، إن أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم علاء حسانين وآخر كان معه، بعدما أمرت بذلك، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، كماعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها.

التنقيب عن الأثار

وأشارت النيابة العامة إلى أنها استجوبت المتهم «حسانين»، ونسبت له إتهاما بإدارة تشكيل عصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها، وأنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.