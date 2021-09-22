/651473/زراعة-الشيوخ-ناعية-المشير-طنطاوي-عبر-بالوطن-إلى-بر-الأمان

نعى المهندس عمرو أبو السعود، وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، بخالص الأسى والحزن المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري وزير الدفاع الأسبق، الذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز 86 عامًا، قائلًا: «وداعًا فقيد مصر العظيم الراحل المشير حسين طنطاوي، رجل أخلص لوطنه وضحّى من أجله بالغالي والنفيس».

دوت الخليج

زراعة الشيوخ: المشير طنطاوى كان بعيد النظر ثاقب الرؤية

وأكد عضو مجلس الشيوخ، عمرو أبو السعود، أن المشير طنطاوي كان بعيد النظر، ثاقب الرؤية، تحمّل الكثير في سبيل وطنه، كما وقف شامخًا في مواجهة أعداء الوطن في وقت عصيب، ليعبر بسفينته إلى بر الأمان.‏

زراعة الشيوخ: المشير طنطاوى مسيرته العسكرية مشرفة

وأضاف وكيل لجنة زراعة الشيوخ، عمر أبو السعود، تولى المشير طنطاوي، إدارة شئون البلاد بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير 2011، وظل في الحكم حتى يوليو 2012، متابعاً كانت مسيرته العسكرية المشرفة، وقيادته للبلاد بعد 25 يناير في فترة حالكة من تاريخ مصر، نموذجًا يحتذى به في فن القيادة الرشيدة والإيثار وإعلاء المصلحة الوطنية، ونموذجًا يحتذى به في الوطنية ورسالة ستظل مضيئة بأحرف من نور في ذمة التاريخ، إن في مصر رجالًا صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

وقال النائب عمرو أبو السعود، إن محمد حسين طنطاوي تخرج في الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973، مضيفاً أنه كان قائد عسكري من الطراز الفريد، وكان مخلصًا وفياً لوطنه حتى في أحلك الظروف، ولعل دوره الوطني والتاريخي في مواجهة أعداء الوطن في كل الحروب التي خاضها جعلته عسكرياً نادرًا، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله الفردوس الأعلى، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.