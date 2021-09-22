/651474/ياسمين-أبو-طالب-المشير-طنطاوي-كان-الضامن-الأمين-للتطور-الديمقراطي-في-مصر-بعد-أحداث-يناير-2011

نعت النائبة ياسمين أبوطالب، أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة الأسبق، الذي وافته المنية صباح أمس بعد صراع مع المرض.

دوت الخليج

ياسمين أبو طالب: المشير طنطاوي بطل عسكري من طراز خاص

وقالت عضو مجلس النواب، ياسمين أبوطالب، إن المشير طنطاوي بطل عسكري من طراز خاص، خاض 4 حروب خاضتها مصر ضد إسرائيل، فكان أحد أبطال حرب 56، وشارك في حرب النكسة عام 1967، وبعدها في حرب الاستنزاف، كما كان أحد أبطال حرب أكتوبر المجيد 1973، فضلاً عن دوره التاريخي في قيادة مصر في فترة حالكة من الزمن حتى عبر بها إلى بر الأمان.

ياسمين أبو طالب: المشير طنطاوي استطاع بمنتهى الحكمة والقدرة والكفاءة أن يحافظ على سفينة الوطن من الغرق

وتابعت النائبة ياسمين أبو طالب: «إستطاع المشير طنطاوي بمنتهى الحكمة والقدرة والكفاءة أن يحافظ على سفينة الوطن من الغرق في الفترة التي واكبت أحداث 25 يناير، بعد أن تنحى الرئيس مبارك نتيجة للضغط والغضب الشعبي، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، وبموجب قيادته للمجلس العسكري أصبح الحاكم الفعلي لمصر، وممثلًا للجمهورية في الداخل والخارج».

وأكدت النائبة ياسمين أبوطالب، أن المشير حسين طنطاوي إستطاع في وقت قصير الحفاظ على هيبة ومكانة القوات المسلحة المصرية في العالم، وكان الضامن الأمين للتطور الديمقراطي في مصر، لما يتمتع به من ثقة كبيرة في الداخل والخارج، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.