/651475/صامويل-إيتو-يعلن-ترشحة-لرئاسة-الاتحاد-الكاميروني

أعلن الكاميروني صامويل إيتو، لاعب نادي برشلونة السابق ترشحه لرئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم والمقرر عقدها خلال هذا العام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر المهاجم الكاميروني السابق بياناً عبر صفحتة الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "يشرفني ويسعدني أن أعلن ترشيحي لرئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم" مؤكدا بذلك الشائعات التي ترددت بالفعل حول ترشحه.

واضاف: "قبل ثلاث سنوات دعمت مشروعا بدا واعدا لمستقبل كرة القدم لدينا. ولدى تقييم إنجازاته، أجد نفسي لست نادما على ذلك، رغم أن التوقعات لم تتحقق".

الجدير بالذكر أن صامويل إيتو كان قد أعلن تأييده في الانتخابات الماضية للاتحاد الكاميروني لترشيح سيدو مبومبو نجويا، الرئيس الحالي للاتحاد، لكن بحسب البيان فإن هذا المشروع لم يلب "التوقعات" المنتظرة.

وأوضح "قبل ثلاث سنوات دعمت مشروعا بدا واعدا لمستقبل كرة القدم لدينا. ولدى تقييم إنجازاته، أجد نفسي لست نادما على ذلك، رغم أن التوقعات لم تتحقق".

وتعهد إيتو (40 عاما) بتخصيص المكافأة المالية الشهرية التي سيحصل عليها حال اختياره رئيسا للاتحاد الكاميروني لكرة القدم للترويج لمشروعات خاصة بالهواة.