مراد مكرم يخضع لعملية زراعة شعر على يد صديقه.. «صور»

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دوت الخليج يرصد خضوع الفنان مراد مكرم لعملية زرع شعر على يد صديقه.

مراد مكرم يعلن خضوعه لعملية زرع شعر

أعلن مكرم خضوعة لزرع شعر من خلال نشره عدة صور أثناء العملية عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهر بها بملابس العمليات.

وجه مراد الشكر لصديقه الطبيب قائلًا: "ببقى في أسعد لحظات حياتي لما بشوف قصة نجاح مكتملة قدام عيني، الأحلى كمان بالنسبالي لما بتكون لحد قريب مني وشايفه بيكبر وبينجح خطوة بخطوة، وقصة النجاح النهاردة لصديق عمري وأخويا وحبيبي دكتور محمد محسن سليمان".

مراد مكرم يشكر صديقه

وأضاف: "قرر يوفر علي ناس كتير جدًا تعب ومصاريف وسفر برة مصر علشان تزرع شعرها، وقرر أنه يفتح أكبر وأه‍م مركز لزراعة الشعر في مصر، وتحديدًا في الشيخ زايد.. مليون مبروك يا صديقي وبالتوفيق والنجاح يا رب".

مراد مكرم يشارك في ليه لأ 2

من ناحية أخرى، شارك الفنان مراد مكرم مؤخرًا في الجزء الثاني من مسلسل «ليه لأ»، تأليف مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، إخراج مريم أبو عوف، بطولة منة شلبي، أحمد حاتم، مراد مكرم، دنيا ماهر، سارة عبدالرحمن بالإضافة إلى الطفلة منى أحمد زاهر.

أحداث مسلسل ليه لأ الجزء الثاني

وتدور أحداث مسلسل "ليه لأ" في 15 حلقة من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين وإخراج مريم أبوعوف، ومن المقرر أن يتم تقديم عدة أجزاء مخصص لكل بطلة مختلفة ويناقش العمل إحدى القضايا التى تهم المرأة فى المجتمع المصرى.

مراد مكرم يدعم ياسمين عبد العزيز في أزمتها الصحية الأخيرة

وكان قد حرص مكرم على توجيه رسالة غير مباشرة لجمهور الفنانة ياسمين عبد العزيز الذين يتسائلون عن حالتها الصحية باستمرار بعد إعلان زوجها الفنان أحمد العوضي عن خضوعها لعملية جراحية دون البوح بأي تفاصيل أخرى تخص الفنانة.

كتب مكرم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، موجها رسالة للجمهور الذين تجاهلوا الدعاء لياسمين بعد العزيز بسبب انشغالهم بمعرفة سبب مرضها فقال: “"معرفش مالك، ومش مهم أعرف، المهم أنك لما تبقي محتاجة دعاء، أطلب من كل الناس اللي تعرفك وبتحبك تدعيلك يا جدعة يا طيبة يا فنانة، يارب مد إيدك واشفيها وطمن حبايبها عليها".

وتابع مكرم: “ هتخفي وهتبقي زي الفل، أيًا كان اللي فيكِ بإذن الله.. ماحدش يسألني مالها، معرفش ومش مهم أعرف، اللي أعرفه أنها بتعمل عملية صعبة وده كفايه بالنسبالي اني ادعيلها".