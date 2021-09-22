دقيقة حداد باجتماع مجلس الوزراء على روح المشير طنطاوى..ومدبولي: بذل قصارى جهده للحفاظ على الوطن.. ويؤكد: ما تم افتتاحه من مشروعات تنموية وخدمية له دور كبير فى دعم جهود الدولة لتنمية سيناء

/651478/دقيقة-حداد-باجتماع-مجلس-الوزراء-على-روح-المشير-طنطاوىومدبولي-بذل-قصارى-جهده-للحفاظ-على-الوطن-ويؤكد-ما-تم-افتتاحه-من-مشروعات-تنموية-وخدمية-له-دور-كبير-فى-دعم-جهود-الدولة-لتنمية-سيناء

في بداية اجتماع مجلس الوزراء، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وقف أعضاء الحكومة دقيقة؛ حدادًا على روح المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق.

يرصد موقع دوت الخليج فى التقرير التالي تفاصيل اجتماع رئاسة مجلس الوزراء اليوم

دقيقة حداد باجتماع مجلس الوزراء اليوم

ونعى مجلس الوزراء الراحل الكريم، الذي وافته المنية فجر أمس، بعد مسيرة عطاء عطرة، وبعد رحلة عمل ونضال طويلة من أجل هذا الوطن العظيم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الراحل، المغفور له بإذن الله، بذل قصارى جهده للحفاظ على الوطن ومقدراته، ولا سيما في الظروف العصيبة التي مرت بها البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير2011 ، واستطاع بحنكته وصبره الوصول بالوطن إلى بر الأمان، وتحمل الكثير والكثير من الضغوطات برحابة صدر، وحكمة واسعة شهد بها الجميع.

المشروعات التنموية بشبه جزيرة سيناء

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاسبوعى، الذى عُقد اليوم برئاسته، بالإشارة إلى المشروعات الخدمية والتنموية التى تم افتتاحها أمس بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتنمية شبه جزيرة سيناء.

واشاد بحجم الأعمال التى تمت فى هذه المشروعات، موجهاً الشكر للقوات المسلحة على هذا الانجاز، وكذا الوزارات والجهات والشركات التى شاركت فى تنفيذ هذه المشروعات، معبراً عن سعادته كمهندس بما وصلت إليه الشركات المصرية من كفاءة وقدرة على تنفيذ المشروعات الكبرى بجودة، وبتوقيتات زمنية دقيقة.

المشروعات الاستثمارية

واشار رئيس الوزراء إلى أن ما تم افتتاحه من مشروعات تنموية وخدمية له دور كبير فى دعم جهود الدولة لتنمية سيناء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذه البقعة الغالية على المصريين، مشيراً إلى أن هذه المشروعات ستسهم فى ربط سيناء بباقى انحاء الجمهورية، وتيسير الحركة منها وإليها، تعزيزاً لجهود جذب المزيد من الاستثمارات لهذه المنطقة الحيوية.

جائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

وفي السياق ذاته، توجه رئيس الوزراء بالتهنئة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمناسبة الحصول على جائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن هذه الجائزة تدلل وتوثق ما أنجزته الدولة المصرية فى هذا القطاع، وشهد به الجميع.

وأعلن رئيس الوزراء أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصلت على هذه الجائزة عن مجمل أعمالها، وعلى الرغم من ذلك أشارت الأمم المتحدة بالخصوص إلى ما أنجزته الهيئة من مشروعات تتعلق بالإسكان الاجتماعى فى المدن الجديدة، أسهمت فى تحقيق التماسك والترابط الاجتماعى، مؤكداً فى هذا الصدد على أن هذه المشروعات تأتى على أجندة أولويات عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ توليه المسئولية، باعتبارها إحدى آليات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، موجها الشكر لجميع القائمين على تنفيذ هذه المشروعات المهمة بمختلف المدن الجديدة وغيرها من المناطق على مستوى محافظات الجمهورية.