/651479/النني-يعلن-عودتة-لتدريبات-أرسنال-عقب-شفائة-من-الإصابة

أعلن لاعب نادي أرسنال الإنجليزي محمد النني، عودته لتدريبات فريقه، عقب شفائه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا خلال مشاركتة مع فريقة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان محمد النني قد تعرض للإصابة بتمزق عضلي،مما ادي لغيابة لأكثر من ثلاثة أسابيع عن خوض المباريات مع الفريق.

ونشر النني، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورًا له من مران آرسنال، وعلق عليها قائلًا: "سعيد للغاية بالعودة إلى التدرب مع الفريق والشعور بالقوة".

وأختتم: "سنستمر في العمل الجاد كل يوم".

وشارك النني هذا الموسم في مباراتين فقط مع الجانرز، قبل أن يتعرض للإصابة.

الجدير بالذكر أن فريق أرسنال يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 6 نقاط فقط بعد 5 جولات، حيث فاز مرتين وخسر 3 مباريات.

ويستعد آرسنال حاليا لمواجهة غريمه وضيفه توتنهام، على ملعب الإمارات، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من البريميرليج.

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من ناحية أخرى، خطف أرسنال فوزا مستحقاً من أنياب مضيفه فريق بيرنلي، بهدف دون مقابل، فى المواجهة التى جمعتهما على ملعب "تيرف مور"، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الحالي 2021-2022.

وحقق أرسنال فوزه الثاني فى المسابقة المحلية على التوالي، بعد 3 هزائم متتالية ، حيث تغلب فى الجولة الماضية على نورويتش سيتي بهدف الجابوني بييرإيمريك أوباميانج.

انتهت مباراة تشيلسي وأرسنال، بنتيجة 2/0 لصالح البلوز، في المواجهة التي جمعهتم ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وانطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، من على ملعب "الإمارات" في ديربي لندن.

تشكيل آرسنال المتوقع

في حراسة المرمى الحارس برنارد لينو.

بينما في خط الدفاع كل من سيدريك سواريز، تشامبرس، روب هولدينغ، كيرين تيرني.

وفي خط الوسط كل من بايوكو ساكا، لوكونيا، مارتن أوديغارد، جارنيت تشاكا، سميث روو.

أما في خط الهجوم اللاعب بير إمريك أوباميانغ.

غياب النني

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال ، الخميس الماضي، إصابة النني بمزق عضلي في قدمه اليسري.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي: "محمد النني يعاني من تمزق عضلي في قدمه اليسرى".

ومن المقرر غياب النني لمدة بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للعودة إلى التدريبات.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي: "محمد النني يعاني من تمزق عضلي في قدمه اليسرى".

ومن المقرر غياب النني لمدة بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للعودة إلى التدريبات.

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