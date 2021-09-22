/651481/حسانين-توفيق-انتباه-الحكومة-لمستقبل-سوق-العمل-التكنولوجى-والذكاء-الإصطناعى-خطوة-إيجابية-لخفض-البطالة

قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ، إن انتباه الحكومة لسوق فرص العمل فى مصر وخاصة على مستوى البيئة التكنولوجيا والذكاء الإصطناعى والتى أصبحت إطار رئيسى فى جميع قطاعات الإنتاج خطوة إيجابية نحو خفض معدلات البطالة وزيادة معدلات الإنتاج.

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جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، تعليقا على شرع وزارة القوى العاملة فى إعداد دراسة شاملة عن مستقبل الوظائف فى مصر خلال العشرين سنة المقبلة، خاصة بعد جائحة تفشى فيروس كورونا المستجد، واقتحام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى قطاعات الإنتاج المختلفة.

دراسة شاملة حول مستقبل الوظائف في مصر خلال الـ20 سنة القادمة

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه الرؤية والتحركات تؤكد وعى الحكومة بتطورات سوق العمل، وأنه تسير فى إطار ما يطلبه سوق العمل، وهو ما سيكون له التأثير الإيجاى على واقع معدلات الإنتاج ونسب البطالة فى مصر مؤكدا على أن الشباب لابد أن يدركوا هذه التحديات ويكونوا فى الصورة دائما حتى تكون إطارات الدراسة العلمية متماشية مع سوق العمل .

فى السياق ذاته أكد على أنه بجانب بيئة التكنولوجيا والذكاء الإصطناعى لابد أن تعمل الحكومة أيضا على ملف التعليم الفنى وتحركاته الأخيرة بشأنه وذلك على مستوى مستقبل فرص العمل المتوفره به والوظائف والتنسيق الأكبر بشأن خلق عوامل جذب الطلاب إلى التعليم الفنى، مع توعية المجتمع بأهمية خريجيه ودورهم الحيوى فى الارتقاء بالاقتصاد الوطنى.