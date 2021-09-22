/651483/خاص-الوداد-المغربي-يعرقل-صفقة-بيراميدز-المنتظرة-واللاعب-ينتظر-القرار-النهائي

بعد إقتراب نادي بيراميدز من حسم صفقة وليد الكارتي لاعب الوداد المغربي، تم إيقاف الصفقة بشكل مؤقت أمام مسؤولي الفريق السماوي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن إدارة بيراميدز كانت قد اتفقت مع إدارة الوداد بالحصول على خدمات وليد الكارتي، لاعب خط وسط الفريق، وتم رصد مبلغ مليون و 700 ألف دولار مقابل الحصول على خدمات اللاعب.

وكان من المفترض أن يتواجد اللاعب في مصر خلال الأيام الماضية، وحصل على جواز السفر الخاص بالتواجد داخل مصر من أجل الخضوع للكشف الطبي، ولكن تم إيقاف كل ما سبق.

إدارة الواداد المغربي، تغير موقفها حاليا وتريد تواجد اللاعب خلال الفترة القادمة، وتبحث عن زيادة سعر بيع اللاعب لـ 2 مليون يورو، حتى تجني أكبر فارق من المال.

وتنتظر إدارة بيراميدز الموقف النهائي بشأن الصفقة، خاصة أن الانتقالات الصيفية سوف يتم إغلاقها في مصر يوم 7 أكتوبر القادم، ولابد أن تتم الصفقة قبل هذا الوقت".

خاص.. بيراميدز يرصد 70 مليون جنية مقابل الحصول على ثنائي الإسماعيلي

يسعى فريق بيراميدز تقوية صفوفة قبل بداية الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز، وذلك من أجل المنافسة على لقب بطولة الدوري.

وعلم موقع دوت الخليج أن إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز طلب من إدارة التعاقدات، سرعة التفاوض والحصول على خدمات ثنائي الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي ومحمد صادق.

وحددت إدارة بيراميدز مبلغ 70 مليون جنية مقابل الحصول على الثنائي، بالإضافة لرحيل جون أنطوى مهاجم الفريق إلى صفوف الدراويش.

بيراميدز والوداد المغربي

وتجرى حاليا مفاوضوات بين إدارة بيراميدز والإسماعيلي من أجل سرعة إنتهاء الحصول على اللاعبين، وذلك من أجل التواجد في تدريبات الفريق خلال الفترة القادمة.

أكد خالد القماش، نجم الإسماعيلي السابق، أن أحمد الكاس نجم الزمالك السابق كان يستحق التواجد مع منتخب مصر، ولكنه غير معروف داخل الاتحاد فلن يكون متواجد.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" التدريب بالواسطة في مصر والمكالمات الهاتفية تحسم مصير بعض المدربين، وهذه القرارات خاطئة للغاية".

وتابع" الوكلاء هم من يتحكموا في تواجد المدربين واللاعبين، وكان يتم التواصل معي مإجباري على التعاقد مع عدد معين من اللاعبين أو المدربين وذلك بشكل مشروط، والدوري المصري به العديد من المدربين لا يصلحوا للتدريب".