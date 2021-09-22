الطفلة ليال.. البراءة الراحلة تبكى المصريين على مواقع التواصل

جدة - نرمين السيد - اكتشاف المرض



بدأت قصة الطفلة ليال منذ حوالى 6 أشهر تقريبا، حيث لاحظت والدتها بعض الأعراض التى تنم عن الضعف الملحوظ بدأت من أصابع الطفلة وحتى رقبتها، لتكتشف أنها مصابة بمرض ضمور العضلات الشوكى.

وفى يونيو 2021 تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى منشور والد ليال، والذى كتب فيه: ليال ولدت فى 18 أغسطس 2019، وكانت فى شهورها الأولى طبيعية جدا أسوة بأقرانها من الأطفال، وبعد الشهر السادس من ولادتها بدأت حركة الطفلة تتأخر، ولا يوجد أى تطور حركى، وبعد شهور من التشخيص الخاطئ من الأطباء تبين أنها تعانى من مرض جينى نادر يسمى ضمور العضلات الشوكى.

حملة شعبية

الأزمة كانت فى ثمن العلاج، حيث يتكلف 2 مليون دولار، وهو عبارة عن حقنة يتم أخذها فى الولايات المتحدة، فدشن رواد مواقع التواصل هاشتاج "انقذوا ليال" والذى تصدر منصات التواصل الاجتماعى بجميع أشكالها لجمع تبرعات بقيمة 35 مليون جنيه لعلاج الطفلة.

الدولة تتدخل

ووصلت تبرعات الطفلة ليال إلى قرابة المبلغ المطلوب تقريبا، قبل أن يتم علاجها على نفقة الدولة فى مستشفى معهد ناصر، حيث تلقت هناك الحقنة الأغلى فى العالم فى يوم 3 أغسطس من الشهر الماضى، فيما تبرعت الأسرة بالمبلغ الذى تم جمعه من حملة التبرعات لصالح لصندوق تحيا مصر.