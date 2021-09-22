جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة، وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، وبرفقته عددًا من قيادات أسقفية الخدمات وخدام وخادمات برنامجى "قدرات النشء" و"بناء السلام"، إلى جانب مجموعة من الآباء كهنة الكنائس التى قامت بتنفيذ برنامج المدرسة الصيفية.





وقدم الآباء الكهنة عرضًا لأنشطة الأطفال المشاركين فى أنشطة المدرسة الصيفية التى تنوعت ما بين أنشطة كنسية وثقافية وإلكترونية ووطنية وغيرها من الأنشطة. وأعرب قداسة البابا تواضروس بما قُدِم من مواهب من قبل الأطفال المشاركين داعيًا إلى ضرورة انتشار فكرة "المدرسة الصيفية" فى كافة الكنائس. وقدم فريق برنامج "بناء السلام" نسختين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالإنجليزية للوثائق التى وقعها قداسة البابا مؤخرًا والخاصة بدعم قضايا تنظيم الأسرة ومكافحة ختان الإناث ومناهضة العنف ضد المرأة، وتم الاتفاق على إيداع هذه النسخ فى المقر البابوى بالقاهرة وكذلك فى المكتبة البابوية بمركز لوجوس، بوادى النطرون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يلتقى خدام «قدرات النشء» و«بناء السلام» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.