وزارة التنمية المحلية تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية

تنفيذا لتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بأهمية متابعة مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية فى المحافظات...

تابعت وزارة التنمية المحلية الاجتماع الذى عقده السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف مع أعضاء الوحدة المعنية بملف السكان بديوان عام المحافظة،بحضور الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيسة وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحليةمدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية و الأستاذ علاء فتح الله باحث تحليل البيانات بمشروع تسريع الاستجابة والأستاذ ماجد مجدي عضو وحدة السكان بوزارة التنمية المحلية و الأستاذ قرني عبد الحليم رئيس وحدة السكان ومدير إدارة الإحصاءات المركزية بديوان عام المحافظة.

حيث أشار"حبش"إلى توجيهات المحافظ"د.محمد هاني غنيم"بأهمية تضافر كافة الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ برامج الخطة القومية للسكان ومواجهة الزيادة السكانية،لتحقيق المستهدف في مجال تحسين الخصائص السكانية للمحافظة ،ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية، لافتا إلى اهتمام القيادة بالقضية السكانية لمجابهة الزيادة السكانية وتطبيق الإستراتيجية القومية للسكان 2030، من خلال التنسيق بين كافة الجهات الشريكة لدعم تنفيذ مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية في عدد من المحافظات من بينها بني سويف للحد من الزيادة السكانية ورفع الوعي المجتمعي بها وخفض معدلات النمو السكاني من خلال تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام هذا الملف الهام

كما أكد نائب محافظ بني سويف على أهمية دور جميع الجهات المعنية والعاملة فى المجال السكاني خاصة الأوقاف والكنيسة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والتضامن الإجتماعي والصحة والثقافة والتربية والتعليم والشباب والرياضة بالتعاون والتنسيق مع المجلس القومى للسكان ووحدة السكان بالمحافظة فى التوعية بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومخاطر الزيادة السكانية مع تكثيف القوافل السكانية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، ونشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية

من جانبها استعرضت"د.فاطمة الزهراء"مفهوم مشروع"تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذي يتم تنفيذه بعدد من بمحافظة بني سويف بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للسكان وبدعم من الاتحاد الأوروبي،بهدف الحد من الزيادة السكانية ورفع الوعي المجتمعي بها،بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية الجديدة لإحداث التوازن بين معدلات النمو السكاني ومعدلات النمو الاقتصادي والارتقاء بمستوى جودة حياة المواطن المصري وتحسين خصائصه المعرفية والسلوكية وإعادة رسم الخريطة السكانية وتحقيق العدالة الاجتماعية،من خلال تعزيزنهج لامركزي متعددالقطاعات تحت قيادة محافظ الإقليم وبمشاركة الشباب في المتابعة وصنع القرارولتحقيق إستجابة محلية سريعة للتعامل مع القضية السكانية عن طريق رصد الاحتياجات الفعلية للمجتمع وإنشاء نظام معلوماتي للسكان داخل مراكز معلومات المحافظة، بجانب بناء قدرات وحدات السكان في إعداد تقارير متابعة دورية للمؤشرات السكانية والتنمويةذات الصلة بإستراتيجية السكان

وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير تحليلى عن الوضوع السكاني،أوضح من خلاله رئيس وحدة السكان بالمحافظة الأهداف الإستراتيجية القومية للسكان 2015/2030 ، والتي تشمل الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية ، بجانب استعراض محاور الإستراتيجية والتي تتضمن : تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، الشباب وصحة المراهقين ، التعليم، الإعلام والتواصل الاجتماعي ، تمكين المرأة، بالإضافة إلى عرض مؤشرات إدارة البرنامج وأهم الإنجازات لتعزيز اللامركزية ، وتحديد نقاط القوة والتحديات التي تواجه خطة المحافظة لتحقيق الأهداف السكانية

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ"د. محمد هاني غنيم" قد قرر تشكيل وحدة للسكان بديوان عام المحافظة، تحت إشراف النائب بلال حبش ،وبرئاسة مدير وحدة السكان بالديوان العام ، وعضوية ممثلين عن إدارات: التخطيط والإعلام ومركز المعلومات والإحصاء، لزيادة تفعيل دور اللجان السكانية على مستوى المراكز والمدن بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان،وذلك في ضوء توجيهات وزاراة التنميةالمحلية بتفعيل دور وحدات السكان بالمحافظات