كومان يصدم جماهير برشلونة..لا تنتظروا شيئ هذا الموسم

/651484/كومان-يصدم-جماهير-برشلونةلا-تنتظروا-شيئ-هذا-الموسم

تحدث المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني رونالد كومان عن الاوضاع الحالية بالفريق وذلك خلال المؤتمر الصحفي إستعداداً لخوض مواجهة نادي قادش في الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وقال كومان خلال المؤتمر الصحفي : "صباح الخير جميعا، النادي معي في حالة إعادة بناء، الوضع المالي بالنادي مرتبط بالرياضة وهذا يعني أنه يتعين علينا إعادة بناء الفريق دون أن نتمكن من القيام باستثمارات كبيرة".

وأضاف: "كرة القدم تحتاج إلى وقت، ويمكن أن يصل الشباب ليكونوا رائعين خلال عامين، الشيء الجيد في إعادة البناء هو أن الشباب سيكونون قادرين على الحصول على فرص مثل تشابي وإنييستا في أيامهم".

وواصل: "الصبر مطلوب، الحصول على مركز متقدم في الدوري سيكون نجاحا، ولا يمكننا توقع المعجزات في دوري أبطال أوروبا، يجب التعامل مع الهزيمة من بايرن الأسبوع الماضي من هذا المنظور".

وأختتم: "العملية التي نحن فيها تعني أنه يجب دعم طاقم العمل بالإفعال والأقوال، يجب دعم هذه العملية، أعلم أن الصحافة تعترف بتلك العملية، فهي ليست المرة الأولى التي تحدث في تاريخ النادي، نحن نعتمد على دعمكم خلال هذه الأوقات الصعبة كفريق ولاعبين، نحن راضون عن الدعم الذي حصلنا عليه أمام غرناطة، تحيا برشلونة".

وتلقى برشلونة هزيمة بثلاثة أهداف دون مقابل من بايرن ميونيخ في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نوم في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

تعادل فريق برشلونة الإسباني أمام غرناطة، بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الخامسة، وأقيمت المباراة على ملعب كانو نو معقل البلوجرانا.

تقدم دومينغوس دوراتي لفريق غرناطة مع مطلع الدقيقة الثانية، بينما أحرز رونالد آروخو هدف التعادل لأًحاب الأرض في الدقيقة 90.

بهذا التعادل يصل برشلونة للنقطة رقم 8 ويتبقى له مباراة مؤجلة، ويصل للمركزالسابع، بعد نهاية الجولة الخامسة، فيما وصل فريق غرناطة للنقطة الثالثة ويتواجد في المركز الـ 17 للدوري الإسباني.

قدم فريق برشلونة أداء متوسط خلال أحداث المباراة ولم يظهر لاعبو الفريق بالشكل المطلوب، وفاجئ غرناطة أصحاب الأرض وتمكنوا من الحصول على نقطة مستحقة.

ويرجع آخر تعادل بين برشلونة وغرناطة لعام 1974 على ملعب كامب نو.

ويتصدر ريال مدريد ججدول المسابقة برصيد 13 نقطة، ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثاني ولديه 11 نقطة، ثم فالنسيا برصيد 10 نقاط ويتقاسم معه النقاط ريال سوسيداد.

وشهدت قائمة برشلونة ضد غرناطة علي غياب جوردي ألبا وبيدري، بعد تعرضهما للإصابة في مباراة بايرن ميونخ بالجولة الأولي لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة برشلونة ضد غرناطة 21 لاعباً هم:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، نيتو، إينياكي بينيا.

الدفاع: سيرجينيو ديست، جيرارد بيكيه، رونالد أروخو، كليمونت لينجليت، صامويل أومتيتي، أوسكار مينيجزا، إريك جارسيا، أليخاندرو بالدي.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس، ريكي بويج، فرينكي دي يونج، جافي، سيرجي روبيرتو.

الهجوم: ممفيس ديباي، يوسف ديمير، فيليب كوتينيو، لوك دي يونج.