/651487/خاص-لجنة-التخطيط-بالأهلي-ترشح-علاء-ميهوب-وهاني-رمزي-لمعاونة-موسيماني-بعد-السقوط-بالسوبر-المصري

مازال سقوط الأهلي بكأس السوبر المصري أمس أمام طلائع الجيش، يواصل كثرة الأقاويل داخل القلعة الحمراء، حول قدرة موسيماني على قيادة الأهلي في الموسم الجديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قررت ترشيح علاء ميهوب أو هاني رمزي، من أجل معاونة بيتسو موسيماني خلال الفترة القادمة الهامة والحاسمة.

ويأتي قرار لجنة التخطيط بعد خسارة الفريق لكأٍ السوبر المصري أمام طلائع الجيش، ورؤية ما حدث داخل أرض الملعب، بأن المدرب يعاني أمام الفرق الدفاعية، ولا يستطيع التعامل معهم خلال أحداث المباراة.

وبالإضافة لميهوب ورمزي تم ترشيح اسم المدرب محمد عبد العظيم، نجم الأهلي السابق، والذي كان قد خاض تجربة قصيرة مع فريق مصر المقاصة خلال الفترة الأخيرة.

وترفض لجنة التخطيط بالأهلي تواجد أي مساعد أجنبي داخل جهاز بيتسو موسيماني، وترى أن المساعد المصري يكون أفضل من الأجنبي خلال الفترة القادمة.

رضا عبد العال: موسيماني «ظالم» وكهربا يستحق اللعب أساسياً.. وبسيوني أصبح عقدة الجنوب أفريقي

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي السابق، أن محمود كهربا مظلوم في الأهلي دائما مع بيتسو موسيماني".

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "قناة تن" لو حصل محمود كهربا على نصف الفرص التي يحصل عليها حسين الشحات وطاهر محمد طاهر لتواجد بصفة أساسية مع الفريق بصفة مستمرة".

وتابع" عبد الحميد بسيوني أصبح عقدة بيتسو موسيماني، ولا يستطيع الفوز عليه وما حدث خلال المباراة متوقع نظرا لغرور موسيماني".

وتابع" موسيماني قام بإشراك والتر بواليا الموسم الماضي وخسر الفريق جهود اللاعب، وحاليا يوجد لاعبون على أعلى مستوى وغير جيدين للفريق، فلماذا يتم إشراكهم خلال المباريات".

هاني رمزي وعلاء ميهوب

واختتم" ثقة موسيماني الكبيرة هي السبب في خسارة المباراة ويجب التفكير بشكل جيد في الفترة القادمة لأنها ستكون صعبة للغاية على الفريق، والفرق التي تلعب أمام الأهلي بشكل دفاعي لا يتمكن من تحقيق الفوز".

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن طلائع الجيش أستحق الفوز ببطولة السوبر المصري.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة تن" كنت واثق من فوز طلائع الجيش بالفوز ببطولة السوبر المصري، والإعلام وجميع الأمور كانت مهيئة للفوز بالدوري، وهذا سبب التأكيد للفوز للجيش".