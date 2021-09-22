/651488/مصرع-واصابة-11-شخص-في-حادث-تصادم-سيارة-نقل-بدراجة-نارية

لقي شخص مصرعة وأصيب 10 أشخاص أخرين علي طريق دمياط - كفر الشيخ الدولي امام مدينة جمصة ، بمحافظة الدقهلية، في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل محملة بالعمال ودراجة بخارية، نتيجة عبور الدراجة البخارية في مخالف الط يشهد طريق دمياط - كفر الشيخ الدولي امام مدينة جمصة ، بمحافظة الدقهلية، حادث لقي فيه شاب مصرعه واصابة 10 أخرين، بين سيارة نقل محمله بالعمال ودراجة بخارية،بسبب خروج الدراجة البخارية عن المسار القانوني.

دوت الخليج

تلقي السيد اللواء سيد سلطان مساعد وزير الدخلية ومدير امن الدقهلية، بلاغا من رائيس مباحث شرطة جمصة، بوقوع حادث علي طريق كفر الشيخ الدولي،بتصادم سيارة نقل محملة بالعمال ودراجة نارية، مما تسبب بوقع عدد كثير من الاصابات.

مصرع واصابة 11 شخص في حادث تصادم سيارة نقل بدراجة نارية

وعلي الفور انتقلت بعض سيارات الاسعاف الي مكان الحادث، وتم اكتشاف بوفاة شخص واصابة 10 من العمال، وتم نقل المصابين علي الفور الي مستشفي جمصة المركزية وتم تحويل بعضهم الي مستشفي الزهر بدمياط الجديدة وذالك لخطورة حالتهم.

واكتشفت المعاينة المبدنية علي أن سبب الحادث وجود فتحة غير شرعية علي طريق المنصورة الدولي الساحلي «دمياط –كفر الشيخ» واثناء سير السيارة، وتفادي الدراجة البخارية تسسب في اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أدي الي سقوط العمال منها علي الارض مما تسبب في اصابتهم.

وقال شهود العيان أن المتوفي والمصابين يقيمون في احدي قري فارسكور بمحافظة دمياط، وكانوا متوجهين الي أعمالهم. وحُرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم التحفظ على المركبتين لحين اتخاذ القرار المناسب بشأنهما من النيابة العامة.