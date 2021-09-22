/651489/محمود-علاء-يسخر-من-محمد-الشناوي-بعد-خسارة-السوبر-المصري-صور

آثار محمود علاء، مدافع نادي الزمالك الجدل، وذلك خلال تدريبات نادي الزمالك الصباحية اليوم بالإسكندرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك، صورة محمود علاء مدافع الفريق، وهو يحتفل على طريقة هيثم الجويني لاعب طلائع الجيش، والذي سدد الكرة في باك محمد الشناوي، ليحتفل بطريقتة الخاصة، بطريقة مستفزة لحارس الأهلي.

وظهرت السعادة على وجه محمود علاء، وذلك بعد إحتفال اللاعب أمس أمام محمد الشناوي، ودائما يحتفل محمود علاء بالاحتفالات الاستفزازية لحراس المرمى، وذلك ما قبل هدف القاضية ممكن في شباك الزمالك، والذي تحمل مدافع الزمالك مسئولية ما حدث.

رضا عبدالعال لـ دوت الخليج: حسين لبيب يبحث عن الظهور الإعلامي فقط.. وهذا سبب عدم وجود رموز للزمالك

تحدث رضا عبدالعال لاعب نادي الزمالك السابق عن أزمات نادي الزمالك الحالية ورأية في سبب هذة الأزمات كيف يخرج الفارس الأبيض منها.

وتحدث نجم الزمالك السابق في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج للحديث عن الأزمات والأوضاع التي يمر بها النادي.

وضح رضا عبدالعال سبب دخول نادي الزمالك في هذة الأزمات قائلاً: كل ما يحدث سببة الرئيسي هو تشوية إنجازات مجلس مرتضي منصور.

وواصل: هناك بعض الصفحات كانت تقف مع مرتضي منصور والان تم شرائها لتكون ضد مرتضي منصور.

محمود علاء ومحمد الشناوي

وأردف : ما نراة داخل نادب الزمالك ليس طبيعي ,وهناك حملة لتشوية النادي ,وحزين لرؤية حملة التبرعات الأخيرة لأنها لا تليق بنادي الزمالك.

وعلل: أبناء النادي لا يطيقون بعضهم البعض ولو تكاتف رموز وأبناء النادي سيصبح نادي الزمالك في منطقة اخري .

وأضاف : مجلس الزمالك الحالي جاء لينفذ أوامر معينة وحسن لبيب يهتم بأخذ اللقطة والدليل ما فعلة في إحتفالية الدوري حيث لم يتحرك من جانب درع الدوري .

وقال: نادي الزمالك لم يشهد حالة إستقرار مثل ما وجدها مع مرتضي منصور وكل مايحدث حاليا الهدف منة عرقلة رجوعة.

تحدث رضا عبدالعال لاعب فريقي الأهلي والزمالك السابق عن رأية في الجهاز الفني الجديد للمنتخب وإختيارات اللاعبين لخوض مباراتي ليبيا المقبلتين .

وتحدث نجم الزمالك السابق في تصريحات خاصة لتحيا مصر للحديث عن منتخب مصر وكارلوس كيروش.