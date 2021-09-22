فريق عمل «معالي ماما» لبشرى يستئنفون تسجيل أغنية الفيلم

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انتهي فريق عمل فيلم «معالي ماما» للفنانة بشرى ، من تسجيل أغنية الفيلم والتي تحمل اسم «ماما ياماما».

دوت الخليج يرصد انتهاء فريق عمل فيلم «معالي ماما» من تسجيل الأغنية الخاصة به.

أغنية «ماما يا ماما»

الأغنية من كلمات نور محمد ، وألحان كريم عرفة ، وتوزيع أيمن التركي.

وتجمع الأغنية، الفنانة بشرى، والفنان محمود الليثي، ونور إيهاب، سولي، ياسين أمير، والملحن كريم عرفة، ومهندس الصوت ماهر صلاح، وتم تسجيل الأغنية في أجواء مبهجة، ومن المقرر طرح الأغنية كدعاية للفيلم.

قصة فيلم «معالي ماما»

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى كوميدى، يناقش من خلاله علاقة الأم بأطفالها، خاصًة عندما تكون لديها مسئوليات فى عملها، ومن المتوقع أن يلاقي العمل إعجاب الجمهور.

فيلم «معالي ماما»، بطولة بشري، محمود الليثى، وشيماء سيف، وسامى مغاوري وعلاء مرسى ومحمد على رزق وحسام داغر وشريف باهر ودعاء رجب، والشباب نور إيهاب وسولى، وياسين ابن الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وضيف الشرف إسماعيل شرف.

وكانت قد أعتذرت الفنان داليا البحيرى عن تقديم العمل، ليلجأ صناع الفيلم لبشرى لتقديم البطولة، حيث تم التعديل على السيناريو الذى يكتبه نادر صلاح الدين، حتى يتمكن صناع الفيلم من التصوير خلال الفترة المقبلة مباشرة.

إصابة بشرى بفيروس كورونا

وهدد فيروس كورونا الفنانة بشرى منذ فترة دون الإعلان عن أي تفاصيل، جاء نبأ إصابتها بفيروس كورونا على لسان زوجها سالم هيكل الذي كتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: الحمد لله على كل شيء قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.. ربنا يقومك بالسلامة من مرض كورونا اللعين.. وادعوا لها بالشفاء العاجل خلي بالكم من الموجة الرابعة”.